Street Fighter 6: Capoeira-Kämpferin Elena kehrt im Juni zurück

In etwas mehr als einem Monat ergänzt Capcom Street Fighter 6 um den vierten und letzten DLC-Charakter des Year-2-Passes: Elena. Die Capoeira-Kämpferin feierte ihr Debüt in Street Fighter III: New Generation und kehrt nun mit ihrer eleganten, rhythmischen Kampfkunst zurück.

Laut Capcom bringt sie „eine ganze Reihe flüssiger Moves“ mit – ein Versprechen, das der neu veröffentlichte Gameplay-Trailer eindrucksvoll untermauert. Darin ist Elena im Duell mit verschiedenen Gegnern zu sehen. Das Video findet ihr wie immer unten.

Street Fighter 6 ist für PS5, PS4, Xbox Series X|S und PC erhältlich und erscheint am 5. Juni auch für die Nintendo Switch 2. Elena wird am selben Tag ins Spiel integriert – je nach Zeitzone könnte sie allerdings schon ab dem 4. Juni verfügbar sein.