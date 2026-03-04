Street Fighter 6: Character-Guide zu Alex zeigt einen rücksichtslosen Heel

Capcom bringt in Street Fighter 6 den Hünen aus New York am 17. März offiziell in den Ring. Der neue Charakter-Guide zu Alex zeigt einen deutlich aggressiveren Kampfstil und ein düsteres Mindset.

Der Trailer lässt keinen Zweifel: Alex hat den netten All-American-Vibe abgelegt. Sein Move-Set wirkt im Video deutlich wuchtiger, fast schon hasserfüllt. Das passt zur Story, in der er seine Vergangenheit hinter sich lassen will. Wer ihn bisher als reinen Grappler gespielt hat, muss umdenken. Die gezeigten Szenen deuten auf ein High-Risk-High-Reward-System hin. Ein falscher Move und die Deckung ist offen. Typisch Heel eben.

Besonders spannend ist der Fokus auf seine neuen Ableitungen nach den Griffsituationen. Capcom zeigt eine neue Super Art, die als Finisher dient. Der Schaden sieht ordentlich aus und im Guide wirkt alles flüssig. Alex wird damit kein Charakter für Anfänger, die nur Knöpfe drücken wollen. Wer die Distanzkontrolle nicht beherrscht, frisst Staub. Ich sehe hier Potenzial für echte Frustmomente bei den Gegnern.