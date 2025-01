Street Fighter 6: Trailer zeigt Mai’s beeindruckende Skills

Mai Shiranui tritt am 5. Februar dem Kämpfer-Roster von Street Fighter 6 bei. Damit bleibt noch etwas Zeit, um ihre Mechaniken zu meistern. Capcom hat ein Charakter-Guide-Video veröffentlicht, das ihren Spielstil und verschiedene Strategien erklärt. Seht es euch unten an!

