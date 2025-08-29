Street Fighter 6 trifft auf Monster Hunter Wilds – Kollaboration startet am 1. September

Capcom bringt zwei seiner größten Marken zusammen. Street Fighter 6 und Monster Hunter Wilds starten ab dem 1. September 2025 ein zeitlich begrenztes Crossover-Event. Wer beides liebt – intensive Kämpfe und epische Jagden – bekommt hier die Gelegenheit, seine Lieblingsfiguren mit frischen Looks und Items auszustatten.

EX-Farben und Event-Belohnungen

Das Highlight dürften die fünf neuen EX Colors sein, die auf Kreaturen aus Monster Hunter Wilds basieren. Blanka, Akuma, Manon, Cammy und Ken bekommen jeweils ein Farbset, das direkt auf die Monster Rey Dau, Ajarakan, Lala Barina, Palico und Arkveld verweist. Diese Sets sind nur im Shop erhältlich und verleihen bekannten Charakteren ein ganz neues Auftreten.

Dazu kommt ein spezielles Street Voter-Event im Battle Hub. Spieler stimmen zwischen „Demon“ und „White Wraith“ ab, während sie Matches bestreiten und dadurch zusätzliche Stimmen sammeln. Als Belohnungen warten unter anderem vier Waffen-Accessoires wie das Hope Blade, sieben Titel und zwei Emotes – darunter das auffällige „Hunter’s Hula“.

Wer sich während des Aktionszeitraums einloggt, erhält zusätzliche Goodies: ein Monster Hunter Wilds-Challenger-Screen-Effect, das klassische „Quest Start“-Sound-File, zehn Stamps und zwei exklusive Wallpaper. Passend dazu verwandelt sich der Battle Hub: Rathalos und Rathian zieren die Fotospots, das gesamte Setting wird mit Jagd-Atmosphäre überzogen. Ideal für Erinnerungsfotos mit dem eigenen Avatar.

Fighting Pass und Shop-Angebote kehren zurück

Ebenfalls Teil der Aktion ist der bereits bekannte Monster Hunter Fighting Pass, der Ausrüstungen wie Rathalos-Helm, -Rüstung und -Greaves enthält. Wer letztes Mal nicht zugeschlagen hat, bekommt nun eine zweite Chance. Ergänzt wird das Ganze durch neue Farbvarianten im Shop, darunter das Rath Soul Set sowie alternative Felyne-Helme in mehreren Farben.

Solche Kollaborationen sind längst keine Ausnahme mehr, sondern fester Bestandteil großer Spiele. Aber Capcom geht hier einen Schritt weiter, indem nicht nur Skins, sondern auch Events, Belohnungen und eine komplette Hub-Gestaltung integriert werden. Für Fans von Monster Hunter Wilds ist es ein cleverer Weg, die Vorfreude auf das kommende Spiel lebendig zu halten, während Street Fighter 6-Spieler zusätzlichen Content bekommen, der über reinen Fanservice hinausgeht.

Die Frage ist: Werden solche Events irgendwann zu inflationär oder bleiben sie das Sahnehäubchen, das Communities enger zusammenbringt? Das Event endet am 30. September 2025.