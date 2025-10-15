Street Fighter 6: Viper ist da – Update bringt präzisere Combos und Drive Rush Fixes

Capcom hat ein bedeutendes Update für Street Fighter 6 veröffentlicht, und bringt gleichzeitig Viper offiziell ins Spiel. Für Fans der Serie bedeutet das nicht nur einen neuen Charakter, sondern auch spürbare Verbesserungen in Drive Rush, Super Art-Mechaniken und genereller Spielkonsistenz.

Viper debütiert mit feinjustiertem Gameplay

Vipers Einstand wird durch gezielte Updates unterstützt. Ihre Combos reagieren jetzt verlässlicher auf Eingaben, und Drive Rush Cancels funktionieren wie vorgesehen, auch nach verfehlten leichten Angriffen. Damit ist Viper sofort wettkampftauglich, ohne dass Spieler an Präzision einbüßen müssen.

Doch Viper profitiert nicht allein: Chun-Li, Akuma, A.K.I. und Sagat erfahren ebenfalls Verbesserungen, die ihre Moves stabiler und fairer im Kampf machen. Drive Rush-Kollisionen mit Spezialbewegungen wurden angepasst, sodass Prioritätsprobleme nun der Vergangenheit angehören.

Super Arts im Burnout-Modus: Ressourcen bleiben stabil

Besonders in längeren Combos oder während Burnout-Zuständen sorgt das Update für verlässliche Super Art-Leiste. Viper kann jetzt Level 1 und 2 Super Arts einsetzen, ohne dass die Drive-Gauge während der Animation stehenbleibt. Auch nach ausgedehnten Attacken werden ihre Ressourcen zuverlässig wieder aufgeladen. Charaktere wie Cammy, Sagat und Kimberly profitieren parallel von diesen Anpassungen.

Mit Vipers Einführung und den Gameplay-Optimierungen zeigt Capcom, dass Street Fighter 6 weiterhin ernsthaft gepflegt wird. Spieler können sich auf präzisere Combos, verlässlichere Drive Rushes und strategischere Super Arts freuen. Vipers Einstieg macht nicht nur den Roster abwechslungsreicher, sondern auch den Wettkampf spannender, die ersten Matches zeigen schnell, wie viel Einfluss ein gut balancierter Charakter auf das Meta haben kann.