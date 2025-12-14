Street Fighter Movie 2026: Erster Teaser zeigt, wie kompromisslos dieses Reboot wirklich ist

Der Street Fighter Movie ist zurück, und diesmal wirkt es, als hätte jemand wirklich verstanden, warum diese Reihe seit fast 40 Jahren funktioniert. Der erste Teaser zum Reboot von Regisseur Kitao Sakurai lief ausgerechnet bei den Game Awards. Passender geht es kaum. Denn das Gezeigte fühlt sich weniger nach klassischem Hollywood-Film an, sondern nach einer grell überdrehten Arcade-Runde auf Kinoleinwand.

Der Trailer ist kurz, laut und rastlos. Prügeleien, Spezialattacken, Charaktere im Sekundentakt. Kein Versuch, das Franchise „realistisch“ zu erden. Stattdessen volle Akzeptanz des Absurden. Genau daran sind frühere Versuche gescheitert.

Street Fighter Movie setzt auf Stil statt Scham

Der Street Fighter Movie von 2026 ist ein kompletter Neustart. Die Handlung ist bewusst simpel gehalten: Ryu und Ken werden von Chun-Li in ein neues World-Warrior-Turnier gezogen. Darunter brodelt eine größere Bedrohung, angeführt von M. Bison. Mehr will der Film offensichtlich gar nicht sein, ein Turnier, klare Fronten, persönliche Konflikte.

Und das ist kein Makel. Street Fighter lebt von Archetypen, Rivalitäten und klaren Motiven. Der Trailer vermittelt, dass der Film genau dort ansetzt, statt künstlich Tiefe zu erzwingen. Optisch orientiert sich das Ganze stark an Street Fighter 6: Neonfarben, urbane Kulissen, nasse Straßen, Zeitlupen-Schläge. Das ist kein Zufall, sondern eine bewusste Brücke zwischen Spiel und Film.

Ein Cast wie ein Arcade-Select-Screen

Der größte Gesprächsstoff ist der Cast, und der ist so wild, wie er klingt. Andrew Koji als Ryu und Noah Centineo als Ken funktionieren im Trailer überraschend gut als Gegenspieler. Callina Liang bringt Chun-Li die nötige Ruhe und Autorität.

Daneben wird es bewusst schräg: Jason Momoa als Blanka, Roman Reigns als Akuma, David Dastmalchian als M. Bison. Dazu Wrestler, Comedians und echte Kampfsportler. Das ist kein Prestige-Casting, sondern der Film will einfach nur unterhalten, nicht gefallen.

Kinostart für den Street Fighter Movie ist der 16. Oktober 2026, exklusiv im Kino. Kein Streaming-Testballon, kein halbes Commitment.