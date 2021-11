Street Fighter V – Gameplay zeigt Luke & Patch notes

Vor dem heutigen Release des finalen Charakters Luke in Street Fighter V gibt es noch einige Gameplay-Eindrücke.

Luke strebt danach, eines Tages ein Mann sein Vater zu sein, großspurig im Charakter und immer mit Spott für seine Gegner anzutreffen. Seine Kampfkünste bezieht er aus dem MMA, die stets mit Hingabe und weniger Präzision erfolgen. Zudem kann er einen spitzen, orangefarbenen Bogen erzeugen, der wie ein Projektil auf seine Feinde niederprasselt und selbst einen Hadoken durchbrechen kann.

Luke wird zudem eine wichtige Rolle in Street Fighter VI spielen, wie man zuletzt angedeutet hat. Dazu kommentierte Capcom kürzlich:

„Luke ist ein wichtiger Charakter, der im nächsten Street Fighter-Projekt zu sehen sein wird, also hoffen wir, dass ihr ihn ausprobiert, sobald er in Street Fighter V veröffentlicht wird!“

Luke ist ab sofort als Teil der Season 5 in Street Fighter V verfügbar. Anbei die offiziellen Patch Notes:

Street Fighter V Update Ver. 06.061

■ Content

– Playable Character

Luke

– Costumes

Additional costume „Story“: Luke

Additional Costume „Battle Outfit 1“: Luke

Additional Costume „Ad Style“: Luke(free)

Additional Costume „Track Suit“: Luke (free)

– Colors

Luke: Default Colors 3-10

Luke: Story Colors 3-10



■ Other

・A new „Select/Deselect All“ option has been added to certain settings screens.

Screens with the New Option:

– Menu BGM under Options

– Random Stage Settings and Battle BGM Settings under Battle Settings

– Character Restrictions and Stage Restrictions when creating an online tournament

・When selecting „Random“ on the Character Selection screen, you can now select random Alternate Costumes/Colors from the ones you own.

・Victory scenes played after a match has ended can now be skipped by pressing the start button.

Compatible Modes:

– Offline Modes: Versus Mode

(excluding Team Battles)

Online Modes: Ranked Match, Casual Match, Battle Lounge

(In online modes, players can transition to the match selection screen faster if both P1 and P2 skip the victory scene.)

Both Offline and Online Modes: Replays



■Battle Adjustments

In matches where Akira is used, we’ve made tweaks to Daigo and reduced system burden when he doesn’t appear on screen.