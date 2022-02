Street Fighter VI offiziell angekündigt, erster Teaser

Wie vermutet, hat Capcom heute offiziell Street Fighter VI während der Capcom Pro Tour Finals angekündigt. Wirklich viele Infos gibt es bislang aber nicht zum Spiel.

So endete der Countdown pünktlich in den frühen Morgenstunden, wo man lediglich den kurzen Teaser zeigte. Außerdem wurde die Beteiligung von Yusuke Hashimoto als Game Designer bestätigt, der zuvor an Bayonetta oder Star Fox gearbeitet hat. Den heutigen Teaser kommentiert man mit:

„Hier kommt ein neues Street Fighter. Es ist offiziell: Street Fighter VI ist in Entwicklung! Bleiben sie dran für weitere Neuigkeiten im Sommer 2022.“ Capcom

Offizielle Infos erst im Sommer 2022

Man muss sich also etwas gedulden, um erste Einblicke in Street Fighter VI zu erhalten, die wie erwähnt erst im Sommer folgen.

Wirklich überraschend kommt die Ankündigung nicht, da Street Fighter VI im Grunde schon im vergangenen Jahr bestätigt wurde. Damals sagten Director Takayuki Nakayama und Producer Shuhei Matsumoto, dass man mit Street Fighter V sehr viel wertvolles Wissen erlangt habe, auch was den langfristigen Support angeht. Das möchte man nun in das neue Projekt einfließen lassen.

„Für uns war Street Fighter V ein Projekt mit Höhen und Tiefen, aber dank unserer Fans konnten wir unser Ziel erreichen“, so Nakayama. „Wir, das Entwicklungsteam, werden diese Erfahrung als Sprungbrett nutzen, um zum nächsten Projekt überzugehen!“ Capcom

und weiter …

„Wir freuen uns darauf, euch im nächsten Jahr weitere Informationen zur Verfügung zu stellen! […] „Wir melden uns mit weiteren Neuigkeiten über die Zukunft von Street Fighter zurück.“ Capcom

Weitere Infos gibt es zu gegebener Zeit dann auch auf der offiziellen Homepage.