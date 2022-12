Street Fighter VI Release im PlayStation Store geleakt

Die Bestätigung für den Release dürfte in der kommenden Nacht bei den The Game Awards folgen. Hierfür hat Capcom bereits Neuigkeiten zu einem Major Titel in Aussicht gestellt.

Das geht aus einem Eintrag PlayStation Store ( via ResetEra ) hervor, wonach Street Fighter VI am 06. Februar 2023 erscheinen wird. Offiziell nennt Capcom das kommenden Jahr als Veröffentlichungsfenster. Neben dem Release listet der PlayStation Store auch eine Deluxe Edition, die unter anderem den Year 1 Character Pass und weitere Outfits umfasst. Dort wird auch eine Ultimate Edition gelistet, dessen Vorteile noch unbekannt sind.

What do you think?