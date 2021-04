Streets of Rage 4 – Max Thunder als neuester DLC-Charakter vorgestellt

Dotemu und die Co-Entwickler Lizardcube und Guard Crush Games stellen heute den zweiten von drei DLC-Charaktere in Streets of Rage 4 vor, mit dem sich Max Thunder die Ehre gibt.

Max Thunder, alias Mr. X Nightmare, erscheint zusammen mit dem einzigartigen Survival-Modus, der die Spieler herausfordert, ihre wahren Fähigkeiten durch spezielle Geschicklichkeitstests zu steigern und zu beweisen.

Spieler können zusätzlich ihren persönlichen Kampfstil mit neuen Moves über die leicht zugängliche Charakteranpassung erstellen, während zusätzliche Waffen und Feinde dafür sorgen, dass auch kommenden Kämpfe immer interessant bleiben.

Mr. X Nightmare enthält zudem neue Originalmusik von Tee Lopes, einem Komponisten und Arrangeur, der zuvor unter anderem in Spielen wie Sonic Mania, League of Legends und Monster Boy and the Cursed Kingdom zu hören war.

Mr. X Nightmare wird im Laufe des Jahres in Streets of Rage verfügbar sein.