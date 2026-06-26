Streik bei Quantic Dream: Star Wars Eclipse droht das Aus

Beim französischen Entwickler Quantic Dream droht nach dem wirtschaftlichen Desaster des Titels Spellcasters Chronicles die Entlassung von 115 Mitarbeitern, weshalb die Belegschaft seit dem 25. Juni 2026 die Arbeit niederlegt.

Der Streik blockiert die Produktion des Prestigeprojekts „Star Wars Eclipse“ exakt zum Kontrollbesuch einer Lucasfilm-Delegation, weshalb bereits von einem potenziellen Aus die Rede ist.

Personalmangel bremst Triebwerke von Star Wars Eclipse

Ein Viertel der Belegschaft von Quantic Dream streikt in Paris gegen das geplante Entlassungsprogramm. Das Studio reagiert damit auf das Scheitern des dreidimensionalen MOBA-Spiels Spellcasters Chronicles. Veröffentlicht am 26. Februar 2026, stellte der Titel nach massiven Spielerdefiziten bereits am 20. Mai 2026 den Betrieb ein.

Drei Monate Laufzeit für ein Projekt, in das acht Jahre Entwicklungszeit flossen. Ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Folge ist die größte Entlassungswelle in der französischen Spielebranche seit der Schließung von Blizzard Versailles im Jahr 2019.

Die Gewerkschaft STJV organisierte den Streik strategisch passend zur Visite von Lucasfilm, um den Lizenzgeber direkt mit den Missständen zu konfrontieren. Angestellte berichten von chronischer Unterbesetzung und Fehlmanagement bei der Entwicklung von „Star Wars Eclipse“. Die Chefetage verordnete kurz nach Bekanntgabe des Stellenabbaus erzwungene Überstunden. Reiner Crunch. Die Belegschaft fordert die Übernahme der 115 Kollegen aus dem Spellcasters-Team, um das Star-Wars-Projekt überhaupt fertigstellen zu können. Ohne diese Arbeitskräfte ist die Produktion der seit 2021 angekündigten Kinowelt-Adaption nicht zu realisieren.

NetEase verschärft Sparkurs bei Tochterstudios

Die interne Blockade offenbart den radikalen Strategiewechsel des Mutterkonzerns NetEase. Der chinesische Tech-Gigant kaufte Quantic Dream im Jahr 2022 vollständig, zieht sich jedoch zunehmend aus unrentablen Projekten zurück. Studios werden geschlossen und Hunderte Entwickler entlassen, wie jüngst die Schließung des Entwicklers hinter dem Spiel Gang of Dragon zeigte.

NetEase-Chef William Ding toleriert laut internen Wirtschaftsberichten keine Projekte, die nicht das Potenzial für hunderte Millionen Dollar Jahresumsatz besitzen. Ein komplexes, narratives Action-Adventure mit unklarer Timeline passt nicht in dieses Raster. Das Vertrauen des Marktes schwindet.

„Star Wars Eclipse“ rückt vermutlich in weite Ferne. Das Projekt leidet unter Missmanagement, struktureller Unterbesetzung und dem unbarmherzigen Sparkurs des Mutterkonzerns NetEase. Wer auf ein baldiges Lebenszeichen oder einen zeitnahen Release hofft, wird enttäuscht. Das Spiel steht vor dem internen Kollaps.