StuntFest von Bugbear geleakt, mehr Dynamik auf dem Schlachtfeld

Nach einem exzellenten Support ihres Racers Wreckfest arbeitet Entwickler Bugbear inzwischen am nächsten Projekt, das wohl den Namen StuntFest trägt. Die Premiere soll noch in diesem Jahr stattfinden.

StuntFest wird laut einem polnischen Magazin eine Mischung aus FlatOut, Trackmania und Wreckfest, bedient sich aber auch einiger Ideen aus Destruction All-Stars! Dazu verspricht man noch dynamischere Rennen, verschiedene Arten von Events und dynamische Inhalte.

Als Beispiel werden Routen erwähnt, die der Umgebung des Grand Canyon in Colorado oder der Wüste von Arizona ähneln. Abseits der Strecke setzt man wieder auf eine lebhafte Rennatmosphäre, einschließlich Banner, Hindernisse, Ballons und solche Dinge.

StuntFest Logo unbestätigt

Stunt-Strecken & mehr

Die Strecken an sich sollen denen aus Trackmania ähneln, inkl. riesiger Abfahrten und Sprüngen, über Zerstörungs-Derbys bis hin zu Dingen, die man aus der FlatOut-Serie kennt, wo unter anderem der Fahrer aus dem Auto geschleudert wurde. Hier konnte man auch kleinere Mini-Challenges absolvieren.

Obendrein sitzt man hier nicht nur hinter dem Steuer, sondern soll den Fahrer selbst steuern können, ähnlich wie in Destruction All-Stars. Dazu kann man aus dem Fahrzeug aussteigen und sich auf der Karte frei bewegen oder das Fahrzeug herbeirufen. Auch Gegenstände sollen sich mittels des Charakters nutzen lassen können.

Weiter heißt es, dass das Handling der Autos dem aus Wreckfest gleicht, aber dynamischer geworden ist. Dazu setzt man auf Fähigkeiten wie Nitro und Ultimate, was ein Gleiter in der Luft sein kann, wie man ihn aus Mario Kart her kennt.

Die Auswahl der Fahrzeuge soll ebenfalls breit ausfallen – von Pickups, über Buggys, bis hin zu Sportwagen und normale Limousinen, die sich wie in Wreckfest auch zertören lassen, nur noch realistischer. Vermutlich werden hier jedoch keine lizenzierten Fahrzeuge zum Einsatz kommen, auf die man schon in Wreckfest verzichtet hat.

Die offizielle Vorstellung von StuntFest soll noch in diesem Jahr stattfinden, möglicherweise beim THQ Nordic Showcase. Bis dahin gelten die Infos wie üblich als unbestätigt.