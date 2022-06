StuntFest – World Tour nun offiziell mit einem Trailer angekündigt

Dem vorherigen Leak folgend, kündigen THQ Nordic und Entwickler Bugbear heute offiziell StuntFest – World Tour an, das zunächst für den PC erscheint. Ein späterer Konsolen-Release gilt aber als sicher.

Stuntfest – World Tour kombiniert Rennen, Crash und Zerstörung mit einer einzigartigen Auswurf-Mechanik. Darin treten 18 Spieler in einer eliminierungsbasierten Stuntshow durch verschiedene nervenaufreibende Spielmodi gegeneinander an. Das Ziel? Auf der Bühne glänzen und Gewinner des Festivals werden!

Charaktere werden in Stuntfest zu lebenden Kugeln, die aus den Fahrzeugen geschleudert und Hunderte von Metern durch die Luft katapultiert werden. Als Spieler behält man die Kontrolle, während man seinen Charakter manövriert, über große Entfernungen rast und durch riesige Hindernisse stürzt. Die Ideen dazu dürften aus den früheren Flatout-Spielen stammen. In der Luft können die Spieler zudem skurrile Gadgets nutzen, um geheime Abkürzungen zu erreichen und den Spieß in letzter Sekunde umzudrehen.

Der Leak damals sprach außerdem von Routen, die der Umgebung des Grand Canyon in Colorado oder der Wüste von Arizona ähneln, aber auch Festival-Areale werden erwähnt. Abseits der Strecke setzt man wieder auf eine lebhafte Rennatmosphäre, einschließlich Banner, Hindernisse, Ballons und solche Dinge.

Die Strecken an sich sollen denen aus Trackmania ähneln, inkl. riesiger Abfahrten und Sprüngen, über Zerstörungs-Derbys, bis hin zu kleineren Mini-Challenges. Weiter hieß es, dass das Handling der Autos dem aus Wreckfest gleicht, aber dynamischer geworden ist. Dazu setzt man auf Fähigkeiten wie Nitro und Ultimate, was ein Gleiter in der Luft sein kann, wie man ihn aus Mario Kart her kennt.

Die Auswahl der Fahrzeuge soll ebenfalls breit ausfallen – von Pickups, über Buggys, bis hin zu Sportwagen und normale Limousinen, die sich wie in Wreckfest ebenfalls zertören lassen, nur noch realistischer. Vermutlich werden hier jedoch keine lizenzierten Fahrzeuge zum Einsatz kommen, auf die man schon in Wreckfest verzichtet hat.

StuntFest – World Tour erscheint im Laufe des Jahres für den PC, sowie ist ein späterer Konsolen-Release denkbar.