Stupid Never Dies: Entwickler-Veteranen nennen Release-Termin und SEGA-Deal

Das Pop-Punk-Zombie-Action-RPG „Stupid Never Dies“ von Entwicklerstudio GPTRACK50 erscheint am 21. Oktober 2026 für PC und PlayStation 5.

Hinter dem Studio GPTRACK50 stecken keine Unbekannten. Das Team besteht aus Veteranen, die an Reihen wie Devil May Cry, Dragon’s Dogma und Resident Evil mitgewirkt haben. Studio-Chef Hiroyuki Kobayashi hat sich nun Unterstützung gesichert: SEGA übernimmt als Co-Publisher den weltweiten Vertrieb des abgedrehten Action-Spiels. Das bringt Reichweite. Und es sichert den nötigen Feinschliff ab.

Ein neuer Trailer stellt außerdem die Figur Phoenix Zaza Hotfeathers vor. Ob Freund oder Feind des Zombie-Protagonisten Davy, bleibt abzuwarten. Der optische Stil setzt voll auf schrillen Pop-Punk.

DLC-Pläne, Soundtracks und Editionen

Neben der Standardversion für 49,99 EUR erscheint zum Launch die „Glorious Idiot Edition“ für 59,99 EUR. Die beinhaltet direkt das erste DLC-Paket namens TickTock Teddy’s Nonsense Overload Pack.

Der DLC liefert fünf verschiedene „TickTock Teddys“. Die schrauben vor allem an der Mod-Schraube. Ihr bekommt Effekte wie einen riesigen Wackelkopf, neue Treffer-Sounds und alternative Grafik-Gimmicks beim „Davy Burst“. Zusätzlich stecken in jedem Teddy Musik-Remixes für die Kämpfe und das Hauptmenü.

Wer schon vor dem Release am 21. Oktober reinhören will: Am 4. August erscheinen das Opening-Theme „Stupid Never Dies“ sowie der Ending-Song auf den gängigen Streaming-Plattformen.

Erfahrene Action-Entwickler, SEGA im Rücken und ein unverbrauchtes Pop-Punk-Szenario. „Stupid Never Dies“ bringt die richtigen Zutaten mit. Die DLC-Strategie direkt zum Start wirkt zwar etwas aufgesetzt, aber der faire Grundpreis fängt das wieder auf. Wenn das Gameplay hält, was die Entwickler-Historie verspricht, erwartet uns im Oktober ein echter Geheimtipp.

Abgedrehter Pop-Punk-Stil trifft auf Action-Gameplay von DMC-Veteranen – spricht euch dieser Mix an oder ist euch das Konzept zu drüber?