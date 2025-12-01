Styx: Blades of Greed kehrt zurück – Release im Februar 2026

Es ist still geworden um Styx. Keine knarrenden Dielen, keine verschwindenden Schätze, keine nervösen Wachen, die den kleinsten Schatten verfolgen. Nur … Stille. Und für Fans der Reihe ist genau diese Leere fast beunruhigender als jeder Hinterhalt.

Doch die Schatten sprechen endlich wieder. Mit dem offiziellen Release-Date-Trailer wurde bekannt, wann der wohl listigste Goblin der Gaming-Welt zurückkehrt: Styx: Blades of Greed erscheint am 19. Februar 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Wieder in den dreckigen Schuhen von Styx

Wer Styx kennt, weiß, dass es hier nicht um offene Konfrontationen geht. Stattdessen steht kluges Vorgehen, präzises Timing und das geschickte Ausnutzen jeder vertikalen Fläche im Vordergrund. In Styx: qBlades of Greed führt man erneut eine kleine, aber tödliche Truppe durch ein zerfallendes Imperium voller Intrigen, tödlicher Fallen und überraschend schlechter Sicherheitsstandards.

Spieler müssen nicht nur Feinde austricksen und lautlos ausschalten, sondern auch das wertvolle Mineral Quartz aufspüren – für Macht, Krieg oder schlicht den Glanz. Vertikale Levelstrukturen und enge, dunkle Passagen bieten erneut den typischen Styx-Ansatz. Wer clever agiert, kann ganze Gegnergruppen umgehen oder hinterrücks erledigen.

Was der neue Teil anders macht

Styx: Blades of Greed setzt auf bewährte Elemente, ergänzt aber gleichzeitig frische Mechaniken. Vertikale Erkundung wird stärker betont, taktische Planung ist wichtiger denn je. Wer Styx liebt, bekommt damit vertraute Stärken zurück, wer neu einsteigt, erlebt einen Goblin, der überraschend agil, gerissen und eigenwillig ist. Und trotz aller List kann ein einzelner Goblin mit einem Dolch immer noch den gesamten Tag ruinieren.

Der Release im Februar 2026 wirkt gut gewählt. Es gibt genug Vorlauf, um die Spannung hochzuhalten, gleichzeitig bleibt Styx frisch im Gedächtnis. Wer sich auf Styx: Blades of Greed einlässt, sollte bereit sein, Zeit in Planung und Timing zu investieren. Der Reiz liegt weniger im Kämpfen als im Ausdenken und Ausführen. Für Fans von taktischer Stealth-Action ist das ein Versprechen, das man nicht ignorieren sollte.

Wird Styx erneut Maßstäbe in puncto Goblin-Schläue setzen? Oder reicht das altbekannte Konzept diesmal nur für Nostalgie? Am 19. Februar 2026 werden wir es sehen.