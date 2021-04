Subnautica: Below Zero – Cinematic Trailer stimmt auf den Planet 4546B ein

Unknown World Entertainment taucht heute auf den Planet 4546B ab und präsentiert den Cinematic Trailer zu Subnautica: Below Zero. Der Titel erscheint im Mai für die aktuellen und Last-Gen Konsolen.

Im neuen Cinematic-Trailer zu Subnautica: Below Zero erhält man einen Eindruck von den harten Bedingungen und bösartigen Kreaturen, denen die Spieler in der fremden Welt begegnen werden. Von lästigen Sea Monkeys bis hin zu anstürmenden Snow Stalkers, erhalten die Spieler einen Einblick in das Leben als Alterra Seatruck-Pilot.

In der Fortsetzung Subnautica: Below Zero taucht ihr in ein frisches Unterwasserabenteuer auf einem fremden Planeten ein. Einige Zeit nach dem ursprünglichen Subnautica, fordert euch Below Zero heraus, eine Katastrophe in einer außerirdischen Forschungsstation auf Planet 4546B zu überleben. Stellt dazu Werkzeuge her, sucht nach Vorräten und enträtselt das nächste Kapitel in der Subnautica-Geschichte.

Subnautica: Below Zero erscheint am 14. Mai 2021.