Sucker Punch bleibt fokussiert: Das bringt die Zukunft des Studios

Sucker Punch gehört seit Jahrzehnten zu den Studios, die Spiele nicht nur entwickeln, sondern auch leben. Nach dem Release von Ghost of Yōtei wird das Team jedoch weiterhin einen ungewöhnlich konsequenten Kurs verfolgen: Statt mehrere Projekte gleichzeitig zu stemmen, will der Entwickler seine Ressourcen auf nur ein Spiel konzentrieren. Das erklärte Studioleiter Brian Fleming in einem ausführlichen Interview mit VGC.

Ein Studio, das Qualität über Quantität stellt

Fleming macht darin klar: „Wir können nur ein Projekt gleichzeitig umsetzen. Würden wir mehrere gleichzeitig jonglieren können, gäbe es vielleicht ein Remaster, Fan-Wünsche oder kleinere Projekte. Aber wir konzentrieren uns lieber auf das Eine – und das richtig.“

Diese Herangehensweise zeigt deutlich, wie sehr Sucker Punch die Iteration und Detailarbeit schätzt. Jede Veröffentlichung trägt somit die volle Aufmerksamkeit des Teams, was Qualität und kreative Tiefe verspricht, aber auch Wartezeiten verlängert.

Die Entscheidung, nur ein Projekt zu entwickeln, ist laut Fleming wie die Wahl eines Studiengangs, nur dass sie alle fünf Jahre getroffen wird. In dieser Zeit wird entschieden, ob man eine neue Ghost of Yōtei-Story erzählt oder vielleicht ein Comeback klassischer Marken wie Sly Cooper oder InFamous wagt.

Herausforderung für Fans und Mitarbeiter

Mit Blick auf die kommenden Jahre, insbesondere das 30-jährige Jubiläum 2027, steht Sucker Punch vor internen und externen Erwartungen. Fleming betont, dass die Diversität der Fans und der Teams ein Faktor ist: „Einige Mitarbeiter wollen keine historischen Settings mehr, andere sind neu im Studio. Gleichzeitig haben Fans ihre eigenen Wünsche.“ Die Balance zwischen Tradition und Innovation ist also nicht nur eine kreative, sondern auch eine organisatorische Herausforderung.

Für Spieler bedeutet dies, dass jede neue Ankündigung mit Bedacht getroffen wird. Sucker Punch zwingt sich selbst zu Fokussierung, keine schnellen Remaster, keine parallelen Projekte. Für Fans bedeutet das sowohl Geduld als auch Vertrauen, dass jedes kommende Spiel die Handschrift des Studios trägt.

Was kommt nach Ghost of Yōtei? Fleming lässt offen, ob es eine Fortsetzung, ein Remake alter Klassiker oder etwas völlig Neues sein wird. Die klare Botschaft ist jedoch: Sucker Punch bleibt ein Single-Project-Studio. Für Spieler ist das ein Versprechen von Qualität, Risiko und einem klaren Fokus.