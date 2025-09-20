Sucker Punch – Offizielles Statement über Charlie Kirk-Post

Sucker Punch, das Studio hinter Ghost of Tsushima und dem kommenden Ghost of Yotei, sieht sich nur wenige Wochen vor dem Release ihres größten PS5-Titels des Jahres einer unangenehmen Kontroverse gegenüber. Grund war ein Social-Media-Post eines langjährigen Mitarbeiters, der einen makabren Scherz über den kürzlich ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk machte. Die Reaktionen im Netz waren heftig, insbesondere aus dem sogenannten „Anti-Woke“-Lager, das das Studio für die Inhalte des Posts scharf kritisierte.

Sucker Punch zieht klare Linie

Die Folge: Der betreffende Mitarbeiter, der seit rund einem Jahrzehnt bei Sucker Punch tätig war, wurde entlassen. In einem Interview mit The Game File reagierte Studio-Mitbegründer Brian Fleming auf die Situation: „Celebrating or making light of someone’s murder is a deal-breaker for us, and we condemn that in no uncertain terms.“ Fleming unterstrich damit die klare Linie des Studios: Satire oder Scherze auf Kosten von Gewaltopfern sind für Sucker Punch nicht verhandelbar.

Sony, als Muttergesellschaft, hielt sich offiziell zurück und kommentierte den Vorfall nicht weiter. Ein PR-Vertreter, der beim Interview anwesend war, bestätigte lediglich, dass das Unternehmen die Entscheidung des Studios unterstütze. Clever oder Vermeidung eines größeren Schadens?

Die Kontroverse wirft dennoch Fragen auf, wie kreative Freiheit, Social Media und persönliche Meinungen von Mitarbeitern in einem großen, internationalen Umfeld abgewogen werden. Sucker Punch ist bekannt für seine Story-getriebenen Spiele und die kreative Freiheit innerhalb kleiner, eingespielter Teams. Doch der Vorfall zeigt, dass die Erwartungen an professionelles Verhalten auch in einem Umfeld gelten, das sonst für seine unkonventionelle Herangehensweise gelobt wird.

Studio-Ethik vs. Kreative Freiheit

Fleming betonte, dass die Entscheidung zur Entlassung nicht leichtfertig getroffen wurde. Die Reaktion des Studios sei vielmehr ein Signal an die gesamte Branche: Bestimmte Grenzen überschreitet man nicht, egal wie lange jemand Teil eines Teams ist oder wie kreativ seine Beiträge bisher waren. „Das ist unser Studio, und das ist unsere Haltung“, so Fleming.

Interessant ist auch, wie die Kontroverse die Diskussion über Diversität und die Kultur innerhalb von Sucker Punch beeinflusst. Kurz vor dem Vorfall hatte das Studio bereits für Schlagzeilen gesorgt, weil Ghost of Yotei mit einer weiblichen Hauptfigur aufwartet, ein Schritt, der medial unterschiedlich aufgenommen wurde. Fleming zeigte sich im Interview ruhig, erklärte jedoch, dass das Studio bewusst neue Charaktere einführt und sich nicht von externen Debatten einschüchtern lässt.

Trotz der Kontroverse bleibt der Fokus auf dem kommenden Release von Ghost of Yotei. Das Studio betont weiterhin die Qualität seiner Spiele, die für ihre stabile Performance und detailverliebte Inszenierung bekannt sind. Ob der Vorfall langfristige Auswirkungen auf die Wahrnehmung von Sucker Punch haben wird, bleibt abzuwarten. Das Studio zieht jedenfalls Grenzen, wenn es um moralische und ethische Standards geht, auch auf Kosten langjähriger Mitarbeiter.

Ist der Fall mit dieser Erklärung für euch erledigt?