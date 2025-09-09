Sucker Punch über Infamous, Sly Cooper und den Ghost of Tsushima-Film

Wenn ein Studio wie Sucker Punch ein neues Spiel ankündigt, dreht sich sofort alles um das große Projekt – aktuell Ghost of Yōtei. Doch im Rahmen eines Q&A hat Creative Director Nate Fox auch ein paar Fragen zur Zukunft anderer Marken beantwortet. Und die Antworten sind deutlich und teils ernüchternd.

Infamous: Marke vorhanden, aber kein Fokus

Auf die Nachfrage nach einem möglichen Remaster oder gar einer Fortsetzung von Infamous stellte Fox erneut klar: Die Marke gehört nach wie vor Sucker Punch. Rein rechtlich gäbe es also keine Hürde. Aber ein Remaster oder eine Neuauflage sei eher eine Aufgabe für externe Studios, wenn überhaupt. Übersetzt heißt das: Das Team selbst hat derzeit weder Kapazitäten noch besonderes Interesse, sich um Infamous zu kümmern. Wer also auf ein Comeback hofft, sollte sich auf eine längere Wartezeit einstellen. Wie zuletzt betont, sei die Marke aber definitiv nicht vergessen.

Auch zu Sly Cooper, dem charmanten Diebes-Waschbären aus der PS2-Ära, äußerte sich Fox. Das Ergebnis dürfte Fans ernüchtern: Nur rund zehn Prozent des Studios hätten überhaupt Lust, an einem neuen Sly Cooper zu arbeiten. Das ist nicht genug, um ein Projekt dieser Größe zu rechtfertigen. Heißt im Klartext: Die Chancen auf ein echtes Comeback stehen aktuell schlecht.

Ghost of Tsushima-Film

Positiver klingen dagegen die Worte zum Ghost of Tsushima-Film. Das Projekt ist weiterhin aktiv, Regie führt nach wie vor Chad Stahelski, bekannt durch die John Wick-Reihe. Details zum Drehstart oder zur Besetzung nannte Fox nicht, aber die Bestätigung zeigt zumindest, dass das Vorhaben nicht in der üblichen Videospiel-Filmfalle steckengeblieben ist, in der Projekte jahrelang auf Eis liegen.

Sucker Punch macht keinen Hehl daraus, dass alle Ressourcen ins neue Samurai-Abenteuer fließen. Infamous und Sly Cooper sind zwar noch im Haus, spielen aber praktisch keine Rolle. Wer auf Neuigkeiten zu diesen Serien hofft, sollte die Erwartungen kleinhalten. Der Ghost of Tsushima-Film dagegen scheint auf einem guten Weg – wenn auch ohne konkrete Timeline. Für Fans bleibt damit klar: In absehbarer Zeit dreht sich bei Sucker Punch alles um Ghost of Yōtei.