Suicide Squad Flop: Rocksteady-Entwickler rechnen mit Warner ab

Der Misserfolg von „Suicide Squad: Kill the Justice League“ hat bei den führenden Entwicklern von Rocksteady Studios ein echtes Trauma ausgelöst und zu tiefem Burnout und einer Abkehr von der AAA-Industrie geführt.

Das Entwicklungsstudio hinter der gefeierten Batman: Arkham-Trilogie war strukturell und kulturell nicht für ein Multiplayer-Live-Service-Spiel ausgelegt. Ehemalige Spitzenkräfte des Projekts bestätigen nun, dass der Fokus unter dem Mutterkonzern Warner Bros. Discovery komplett von kreativem Spieldesign auf reine Umsatzmetriken verschoben wurde.

Die Zerstörung einer Design-Kultur

Axel Rydby, der 2018 als Lead Designer startete und 2022 zum Game Director aufstieg, beschreibt die Meetings der späten Entwicklungsphase als reine Tabellenkalkulation. Es ging nur noch darum, wie viele Spieler eine Mechanik binden kann und wie man das Design für maximale Monetarisierung verbiegt. Das Resultat war ein kreativer Totalschaden.

Der fundamentale Fehler lag im Unwillen der Führungsebene, die Struktur des Studios anzupassen. Rocksteady war darauf spezialisiert, perfekt durchchoreografierte Singleplayer-Erlebnisse zu bauen, die Spieler genau einmal erleben.

Ein Live-Service-Shooter verlangt das genaue Gegenteil: endlos wiederholbare Gameplay-Loops und extrem schnelle Asset-Produktion. Laut dem ehemaligen Associate Design Director Johnny Armstrong war die Umstellung ein brutaler Kulturschock. Das Team investierte Jahre in Iterationen, ohne dass das Spiel spürbar besser wurde.

Fatale Fehlplanung durch Mikro-Verschiebungen

Die mehrjährigen Verzögerungen des Spiels haben das Produkt nicht gerettet, sondern die Moral der Entwickler endgültig zerstört. Warner Bros. gewährte dem Studio immer nur kurze Fristen von jeweils wenigen Monaten. Diese Mikroverschiebungen reichten logistisch niemals aus, um grundlegende Design-Fehler oder das repetitive Core-Gameplay zu überarbeiten.

Die Zeit reichte exakt für Bugfixing und minimale Anpassungen bestehender Features. Das Team rannte permanent gegen Deadlines an, ohne substanzielle Änderungen vornehmen zu können. Nach dem Release im Februar 2024 und einem offiziellen Verlust von 200 Millionen US-Dollar für Warner Bros. zog der Publisher den Stecker. Ein Rettungsversuch wurde gar nicht erst gestartet.

Die Aufarbeitung des Suicide Squad-Debakels zeigt das hässliche Gesicht moderner AAA-Produktionen. Wenn renommierte Singleplayer-Studios von Publishern in das Live-Service-Korsett gezwungen werden, sterben die kreative Identität und die Qualität. Für Spieler bedeutet das: Skepsis ist bei jedem Genre-Wechsel eines Studios Pflicht.

Die Konsequenz für die Industrie ist bereits sichtbar. Die Top-Talente fliehen in die Indie-Szene. Rydby und Armstrong haben Rocksteady verlassen und finanzieren ihr neues RPG-Deckbuilding-Spiel Secret of Circadia per Kickstarter mit einem Ziel von gerade einmal 11.404 Dollar. Sie suchen den Neustart abseits der algorithmusgesteuerten Großkonzerne.