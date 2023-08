Suikoden I & II HD Remaster erscheinen deutlich später

Die Neuauflagen von Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune und Dunan Unification Wars bieten aktualisierte Hintergrundgrafiken, die nun in HD erstrahlen, aktualisierte Effekte, die den Pixel-Art-Animationen neues Leben einhauchen, neue Umgebungsgeräusche, Battle SFX, die einen neuen Grad an Realismus hinzufügen, sowie Auto-Save, Kampfvorlauf und Dialogprotokoll.

Diese längere Entwicklungszeit möchte man nutzen, um die bestmögliche Qualität abzuliefern und den Fans und Spielern ein Gameplay-Erlebnis zu liefern, das sie verdienen. Auch wenn man jetzt noch keinen genauen Termin für Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars nennen kann, versichert man , diesen sobald wie möglich nachzureichen. Weitere Infos folgen also auch hier zu gegebener Zeit.

