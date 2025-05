Summer Game Fest 2025: Die Erwartungen an das Gaming-Spektakel des Jahres

In wenigen Tagen startet das alljährliche Summer Game Fest, genauer gesagt am 6. Juni 2024, das sich längst zu einem der wichtigsten Gaming-Event des Sommers entwickelt hat. Geoff Keighley und sein Team haben wieder ein spektakuläres Programm versprochen, das die Herzen aller Spieler höher schlagen lassen soll. Doch was erwartet uns wirklich in diesem Jahr? Eine Prognose aus Internetspekulationen, sicheren Treffern und mehr.

Heiß ersehnte Titel im Fokus der Aufmerksamkeit

Die Erwartung der Community ist wie immer besonders hoch, aber auch skeptisch, denn nach zahlreichen Projekteinstellungen und dem Crash der Live-Service-Spiele in den vergangenen Monaten, steht die Frage im Raum: Was bleibt da noch? Titel wie das lang erwartete „Hollow Knight: Silksong“ stehen ganz oben auf der Wunschliste vieler Fans. Team Cherry hat seit Jahren nur sporadisch Updates zu ihrem Metroidvania-Meisterwerk geliefert, was die Spannung ins Unermessliche steigen ließ. Ein überraschender Auftritt bei der Show könnte endlich Klarheit über den Veröffentlichungstermin bringen.

Auch CD Projekt RED hat sich angemeldet. Vermutlich haben sie noch keine Einblicke in „The Witcher 4“ auf Lager, dafür könnten sie aber Fortschritte mit ihrer Custom Unreal Engine 5 präsentieren. Und wenn schon kein „The Witcher 4”, dann steht womöglich eine Überraschungs-Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077” oder „The Witcher 3” für die Switch 2 im Raum, über die seit Wochen spekuliert wird.

Besonders spannend wird die Frage, ob Sony PlayStation mit „Ghost of Yōtei“ oder anderen PlayStation-Exklusivtiteln vertreten sein wird. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit gerne das Summer Game Fest genutzt, um ihre wichtigsten Projekte zu präsentieren. Ein State of Play im Rahmen der Veranstaltung scheint durchaus realistisch, zunindest sind sie aber offizieller Partner.

60 Partner sollen das Summer Game Fest 2025 rocken

Überraschungen und Geheimprojekte als Höhepunkte

Neben den bereits bekannten Titeln dürften vor allem die unerwarteten Enthüllungen für die größten Wow-Momente sorgen. Hideo Kojimas mysteriöses Projekt „OD“ beispielsweise bleibt weiterhin ein Rätsel. Der visionäre Entwickler ist bekannt dafür, mit seinen Präsentationen völlig neue Maßstäbe zu setzen. Eine ausführliche Demonstration seines neuesten Werks könnte das Highlight der gesamten Veranstaltung werden. Fest steht bisher nur ein Special-Livestream zu „Death Stranding 2“, das in wenigen Wochen erscheint.

Microsoft wird mit seiner Xbox Games Showcase ebenfalls stark vertreten sein. Titel wie „Fable“ von Playground Games oder potenzielle Überraschungen aus dem Hause Bethesda könnten für Gesprächsstoff sorgen. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren bewiesen, dass es bereit ist, große Summen in exklusive Inhalte zu investieren.

Die Gerüchteküche brodelt bereits seit Wochen. Spekulationen über die Ankündigung von „Resident Evil 9“, ein neues bzw. ein Remake von „BioShock oder sogar „Kingdom Hearts 4“ machen die Runde. Square Enix, Capcom und andere große Publisher haben ihre Karten bisher geschickt verborgen gehalten, was die Spannung nur noch weiter anheizt.

Ein Event, das die Gaming-Zukunft prägt

Das Summer Game Fest 2025 dürfte mehr sein als nur die nächste große Gameshow. Es ist eine Bühne für die Zukunft der Branche – ein Ort, an dem Fans hoffen, staunen und mitfiebern können. Hier treffen bekannte Marken auf frische Ideen, hier entstehen neue Trends. Mit Titeln wie Dying Light: The Beast, Crimson Desert, dem neuen Tomb Raider und natürlich dem Splinter Cell-Remake stehen einige echte Schwergewichte im Raum.

Gleichzeitig zeigt das Event auch, wie sehr sich die Branche verändert hat. Wo früher riesige Messehallen nötig waren, reicht heute ein Stream, um Millionen zu erreichen. Das Summer Game Fest ist der beste Beweis dafür, dass große Gaming-Momente auch digital zünden – und vielleicht sogar mehr Menschen mitreißen als je zuvor.

Was Geoff Keighley und sein Team am Ende wirklich aus dem Hut zaubern, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber, Fans können sich auf pure Unterhaltung auf höchstem Niveau freuen.