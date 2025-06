Summer Game Fest 2025 – Games, Premiere und mehr ab 23 Uhr Livestream

Heute Nacht ab 23 Uhr startet das Summer Game Fest 2025 – live aus dem YouTube Theater in Los Angeles. Moderiert wird das Event von Geoff Keighley und Lucy James. Erwartet wird eine zweistündige Show mit Premieren, Updates und neuen Infos zu aktuellen und kommenden Spielen von großen Studios weltweit.

Was genau gezeigt wird, ist im Vorfeld wie üblich nicht bestätigt, einzelne Leaks oder Andeutungen halten sich bisher in Grenzen. Nach dem State of Play könnte Sony allerdings noch die ein oder andere Überraschung in petto haben.

Direkt im Anschluss folgt Day of the Devs, wo vor allem kleinere Indie-Titel im Mittelpunkt stehen – oft das spannendere Segment für alle, die nach frischen Ideen suchen.