Summer Game Fest 2026 – Neue Bühne, neues Kapitel für Geoff Keighleys Gaming-Show

Das Summer Game Fest 2026 hat ein neues Zuhause: Am 5. Juni 2026 zieht Geoff Keighleys große Liveshow ins Dolby Theatre in Hollywood, jenen Ort, an dem sonst die Oscars verliehen werden. Der Wechsel kommt nach einem Rekordjahr 2025, in dem über 50 Millionen Zuschauer live dabei waren. Eine Zahl, die zeigt, dass sich Event als feste Größe zwischen E3-Erinnerungen und Gamescom-Vorfreude etabliert hat.

Dass das Fest jetzt in eines der bekanntesten Theater der Welt zieht, ist mehr als nur ein Ortswechsel. Es ist ein Statement, und vielleicht der Moment, in dem das Summer Game Fest endgültig den Schritt von einer reinen Streaming-Show zu einem echten Branchentreffen macht.

Von der Ersatzlösung zum Branchenhighlight

Als die E3 2020 ausfiel, sprang Keighley mit seinem digitalen Format spontan in die Lücke. Fünf Jahre später hat er das Konzept so weit verfeinert, dass Entwickler, Publisher und Fans gleichermaßen auf seine Bühne schauen. Die Show bietet nicht nur Trailer-Premieren, sondern zunehmend auch persönliche Auftritte, Interviews und Live-Performances – zuletzt sorgte Resident Evil 9 Requiem als Abschluss für den lautesten Jubel.

Mit dem Umzug nach Hollywood dürfte der Fokus noch stärker auf Inszenierung und Publikumsnähe liegen. Das Dolby Theatre bietet Platz für ein großes Live-Publikum, das in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden ist. Tickets sollen im Frühjahr 2026 in den Verkauf gehen, und dürften schnell vergriffen sein.

Was Spieler jetzt erwarten können

Die Ankündigung neuer Spiele, Überraschungen und Weltpremieren wird selbstverständlich auch 2026 das Herzstück bleiben. Doch der neue Ort öffnet die Tür für etwas Größeres: eine Show, die Gaming nicht nur präsentiert, sondern zelebriert – auf Augenhöhe mit den großen Entertainment-Events der Welt.

Bleibt nur die Frage: Wird Geoff Keighley diesmal den Schritt schaffen, seine Show endgültig als das Sommer-Event der Spielebranche zu etablieren? Oder bleibt das Summer Game Fest ein Hybrid aus PR-Show und Fanliebe, irgendwo zwischen Netflix-Gala und Spielemesse?