Summer Game Fest 2023 bietet eine Handvoll „wirklich großer“ Ankündigungen

Während man in dieser Woche gespannt auf den PlayStation Showcase von Sony blickt, scheint das Summer Game Fest im Juni nicht weniger interessant zu werden. Schon jetzt ist die Rede von großen Ankündigungen.

Die Opening-Show des Summer Game Fest findet am 08. Juni 2023 statt. Moderator ist wie gewohnt Geoff Keighley, der aus dem YouTube Theater im Hollywood Park die aktuellsten Neuigkeiten vorstellen wird. Eine kleine Vorschau darauf gibt es heutet im Interview mit Epic Games, wo man von „wirklich großen“ Ankündigungen spricht.

Darin sagte der Show Host, dass eine kleine Auswahl an Spielen immer einen großen Unterschied ausmachen kann, wobei das Line-Up bis zur letzten Minuten unberechenbar bleibt.

„Wie ich bei diesen Shows immer sage, machen ein oder zwei Spiele den Unterschied. Als Producer ist es eine Herausforderung, denn manchmal hat man diese Spiele, manchmal nicht, manchmal glaubt man, man hätte sie und sie fallen aus oder ändern sich.“

Summer Game Fest 2023 mit zahlreichen Partnern

Eine Handvoll echter Highlights

Für den Moment, so Keighley, habe man eine Handvoll an Ankündigungen vorbereitet, die wirklich groß sein werden. In Zahlen spricht man dabei von drei bis vier Spielen. Das Interview ergänzt:

„Während Keighley bei seinen Einschätzungen zur Show immer vorsichtig ist, sagte er, dass es derzeit drei oder vier Dinge gäbe, die „ziemlich groß für dieses Publikum“ sein werden.“

Eine weitere Neuerung in diesem Jahr ist, dass es diesmal ein Live-Publikum vor Ort geben wird, ebenso Entwickler auf der Bühne, um über einige der Spiele in der Show zu sprechen. Das ist genau das, was man sich auch von den Sony Shows wünscht, die zuletzt rein digital und vorab aufgezeichnet wurden und ohne Publikum stattfanden.

„Ich denke, dass das Summer Game Fest eine Chance bietet, mit den Entwicklern zu sprechen, Spiele vorzustellen und etwas mehr Kontext rund um die Spiele zu bieten. Wir vergeben in der Show keine Auszeichnungen. Es ist wirklich nur eine Art Showcase für Spiele.“

Der Auftakt zum Summer Game Fest findet am 08. Juni 2023 um 21 Uhr statt und kann auch hier bei uns verfolgt werden.