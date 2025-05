Summer Game Fest offenbar ohne Sony und PlayStation in diesem Jahr

In einem Sommer, der normalerweise von großen Ankündigungen, Trailern und der lautstarken Gaming-Welt lebt, lässt Sony es auffallend ruhig angehen. Kein Showcase, kein großes Event, keine State of Play – zumindest nicht, wenn man den aktuellen Gerüchten glaubt. Das hat selbst eingefleischte PlayStation-Fans stutzig gemacht: Wo bleibt der nächste große Auftritt?

Der ResetEra-Insider John Harken kommentierte eine Spekulation zur Showcase-Verschiebung mit einem vielsagenden „In der Tat“. Für Branchenkenner genug, um Alarmglocken läuten zu lassen: Harken gilt als verlässlich, seine Wortkargheit als Bestätigung. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre es das erste Mal seit 2019, dass PlayStation zur Hochsaison der Gaming-Ankündigungen weitgehend schweigt – während Xbox und andere Hersteller ihre Auftritte akribisch vorbereiten.

PS5 – Stark, aber auf der Bremse

Dabei steht die PS5 eigentlich gut da: Technisch kraftvoll, mit Millionen verkaufter Einheiten, und dennoch fühlt sich ihre Ära seltsam unvollständig an. Viele First-Party-Spiele wurden eingestellt oder verschoben. Noch immer erscheinen zahlreiche Titel auch für die betagte PS4, was den Eindruck verstärkt, das wahre Potenzial der aktuellen Konsole sei noch gar nicht voll ausgeschöpft worden.

Gleichzeitig nähert sich der Lebenszyklus der PS5 langsam dem Wendepunkt. Wo bei früheren Generationen ein klares Line-up dominierte, herrscht nun diffuse Ungewissheit: Ja, Death Stranding 2 kommt bald. Und „Ghost of Yotei“ steht für den Herbst bereit. Aber was kommt danach? Naughty Dogs „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist noch Jahre entfernt – und auch sonst sieht es recht düster an der Front der Singleplayer-Spiele aus. Und von den Live-Service-Versuchen möchte man erst gar nicht anfangen.

Strategie oder Stillstand?

Was Sony hier verfolgt, bleibt unklar. Ist es ein bewusster Rückzug, um mit einem großen Knall im Herbst zurückzukehren? Oder ein Zeichen dafür, dass man hinter den Kulissen nach neuer Orientierung sucht? Mit der PS5 Pro und der Aussicht auf eine neue Konsolengeneration am Horizont könnten wir Zeugen einer Übergangsphase sein, in der sich Sony Zeit verschafft – auch auf Kosten der aktuellen Dynamik.

Was sicher ist: Die Konkurrenz schläft nicht. Und wer im Sommer schweigt, muss im Herbst doppelt laut sprechen. Ob PlayStation das gelingt, bleibt abzuwarten. Bis dahin bleibt nur die Hoffnung auf Überraschungen – und ein wenig Geduld.