Survival: Fountain of Youth – Karibische Überlebens-Simulation erscheint für PS5

Survival: Fountain of Youth bietet damit ein tiefgreifendes Singleplayer-Überlebenserlebnis vor einem historisch inspirierten Hintergrund, während man eine detailreiche Sammlung von Inseln erkundet. Es bleibt dem Spieler überlassen, ob der den Hauptsträngen der Geschichte folgt oder sich in die Open-World-Umgebung stürzt, um sich angesichts unzähliger Herausforderungen kreative neue Wege nach vorne zu bahnen.

„Herausforderungen sind das Herzstück von Survival: Fountain of Youth, weil es auf knappe Ressourcen und deren cleveres Management Wert legt“, sagte Stas Ignatov, Head of Publishing, Odinsoft. „Survival: Fountain of Youth zielt darauf ab, ein unvergleichliches Erlebnis im Survival-Genre zu schaffen, indem es diese Herausforderung mit einem wunderschönen, historisch inspirierten Setting in Einklang bringt.“

Ganz klassisch gilt es Materialien zu sammeln, um Gegenstände herzustellen und am Leben zu bleiben. Ob ein Lagerfeuer gegen die Kälte, das Jagen, um den allgegenwärtigen Hunger abzuwehren, oder genug Wasser finden, um das Energieniveau hoch zu halten – alles ist von großer Bedeutung, um schließlich provisorische Unterkünfte aus Ästen und Steine zu fertigen oder diese in Werkzeuge zum Sammeln von Ressourcen zu verwandeln. Mit der Zeit entwickelt man Fähigkeiten, um Hunderte von Gegenständen zu bauen – einfache Speere, Metallrüstungen, Ledertrockenstationen, Musketen, die alle möglichen gefährlichen Wildtiere abwehren können – alles im Namen des Überlebens.

Darin erlebt man den Beginn des Zeitalters der Entdeckungen als Mitglied der Expeditionscrew von Juan Ponce de Leon auf der Suche nach dem sagenumwobenen Jungbrunnen. Nachdem man auf hoher See Schiffbruch erleidet und sich an das Ufer einer unbewohnten tropischen Insel schleppt, muss man diese seltsame neue Umgebung nach dem Rest seiner Crew absuchen und sich dabei auf seinen Verstand und sein Geschick verlassen, um die Elemente zu überdauern.

Odinsoft bringt in Survival: Fountain of Youth die atmosphärische Vorstellung der Karibik zu Piratenzeiten mit Survival-Elementen zusammen, das 2023 für PS5 erscheint.

What do you think?