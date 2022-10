Surviving the Aftermath: Shattered Hope – Zweite Erweiterung vorgestellt

Surviving the Aftermath: Shattered Hope erscheint am 3. November für Xbox One, PlayStation 4 und PC zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 9,99 Euro.

„Shattered Hope erfasst die Beharrlichkeit der menschlichen Natur in den schwierigsten Zeiten. Der menschliche Verstand ist eine mächtige Sache, und in dieser Erweiterung hilft die Ausdauer des Verstandes den Überlebenden, weiterzumachen, selbst wenn sie ihre körperlichen Grenzen überschritten haben“, sagte Lasse Liljedahl, Game Director für Surviving the Aftermath. „Neue Mechaniken wie Hoffnung, Überstunden und neue Ressourcenketten verleihen der Führung der Kolonisten mehr Tiefe. Die Alternative hätte fatale Folgen für die gesamte Kolonie.“

Paradox Interactive und Iceflake Studios kündigen heute mir Shattered Hope die zweite Erweiterung für ihren Survival-Colony-Builder Surviving the Aftermath an. Shattered Hope führt die Katastrophe vom zerstörten Mond ein und gibt den Spielern die Möglichkeit, die Ressourcenproduktion zu steigern sowie die Aufgabe, die Hoffnung der Überlebenden aufrechtzuerhalten.

