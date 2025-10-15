Sweet Baby Inc.: Wenn Wokeness plötzlich Fortschritt heißen soll

Es gibt Studios, die Spiele entwickeln, und dann gibt’s Sweet Baby Inc., das eher Geschichten „berät“. Zumindest nennen sie es so. Der Ruf des Unternehmens hat in den letzten Jahren mehr gelitten als ein Marvel-Held nach Phase 4: zu viel Moral, zu wenig Spiel. Der Vorwurf? Man habe DEI-Agenden in Games gepresst, bis selbst loyale Fans sagten: „Danke, reicht.“

Vom „Game Changer“ zum Buhmann der Branche

Sweet Baby Inc. war an Titeln beteiligt, die mal groß gedacht, aber selten groß geworden sind. Unknown 9? Vergessen, bevor es da war. Dragon Age: The Veilguard? Tolle Technik, aber eine Story, die manchen Spielern vorkam, als stamme sie aus einem Diversity-Workshop mit Anwesenheitspflicht.

Jetzt meldet sich CEO Kim Belair im Podcast Hungama Game Changers zurück, und liefert Zitate, die klingen, als hätte jemand auf „PR-Autopilot“ gedrückt: „Wer sich gegen Wokeness in Spielen wehrt, wehrt sich gegen Fortschritt.“

Na klar. Und wer kein veganes Tofu-Sushi mag, ist vermutlich gegen Nachhaltigkeit.

Fortschritt oder Feigenblatt?

Belair betont, Sweet Baby habe „nichts falsch gemacht“ – man habe sogar bei Spider-Man 2 und Alan Wake 2 direkt an den Narrativen mitgearbeitet. Das erklärt vielleicht, warum man bei manchen Dialogen das Gefühl hatte, ein Diversity-Meeting mit Superkräften beizuwohnen.

Natürlich will niemand weniger Repräsentation in Spielen. Vielfalt ist gut, wenn sie organisch entsteht. Aber wenn Storys plötzlich nur noch moralische Hausaufgaben verteilen, merkt man das als Spieler eben. Es fühlt sich nicht nach „Fortschritt“ an, sondern nach Belehrung.

Und genau das ist der Punkt: Die Branche hat sich längst weiterbewegt. Der Trend zur erzwungenen DEI ist – zum Glück – so out wie NFT-Games. Inklusion funktioniert, wenn sie Teil der Vision ist, nicht das Ziel eines PR-Plans.

Die Moral von der Geschichte

Sweet Baby Inc. ist ein Paradebeispiel dafür, was passiert, wenn Storytelling zur Plattform für Ideologien wird. Statt Emotionen zu erzeugen, erzeugt man Abwehrreflexe. Belair mag glauben, dass Kritiker gegen Innovation kämpfen. Tatsächlich wollen die meisten Spieler einfach wieder gute Geschichten, nicht PowerPoint-Präsentationen über Fortschritt.

Vielleicht ist das ja der eigentliche Fortschritt: Wenn Spiele wieder einfach nur Spaß machen dürfen.