Sword and Fairy: Together Forever für PS5 angekündigt

Eastasiasoft bringt das Sword and Fairy-Franchise auch hierzulande heraus. Sword and Fairy: Together Forever ist ein neuer Stand-Alone-Ableger, der in der chinesischen Mythologie verwurzelt ist.

Die Rollenspielreihe Sword and Fairy gibt es bereits seit 1995 und begeistert seitdem chinesischsprachige Spieler. In diesem Jahr läutet Sword and Fairy: Together Forever die neue Gameplay- und Grafik-Generation der Reihe ein.

Dazu setzt man auf die Unreal Engine 4 und verspricht packende Echtzeitkämpfe, riesige, detaillierte Umgebungen, die es zu erkunden gilt, und packendes Storytelling mit Tiefgang – jeher eines der Markenzeichen der Serie. Das Action-RPG bietet damit langjährigen Fans ebenso viel Spaß wie Neulingen ohne Vorkenntnisse der Serie.

„Für das Team von Eastasiasoft gibt es nichts Tolleres, als die Chance, an einem beliebten asiatischen Spiel zu arbeiten, das ansonsten im Westen vielleicht nie erhältlich wäre“, sagt Joshua Michael French, Project Lead bei Eastasiasoft Limited. „Sword and Fairy: Together Forever ist das Paradebeispiel dafür. Es ist in jeder Hinsicht ein wunderschönes Spiel, es strotzt nur so chinesischer Tradition und es stecken Jahrzehnte der Leidenschaft darin. Wir setzen damit nach Xuan Yuan Sword 7, Empire of Angels IV und Sword and Fairy 6 unsere unschätzbar wertvolle Beziehung mit SOFTSTAR fort, die wir hoffentlich noch mit vielen weiteren Titeln ausbauen und pflegen können!“

Sword and Fairy: Together Forever wurde schon in der ursprünglichen PC-Version sehr positiv aufgenommen und von Spielern und Kritik gleichermaßen für seine Grafik, sein Worldbuilding, seine nuancierte Story und seine dynamischen Charaktere gelobt. Besonders die Charaktermodellierungen und der visuelle Stil wurden von allen Seiten gelobt.

Ab Sommer 2022 kann man dies nun auch hierzulande genießen, wenn Sword and Fairy: Together Forever für PS5 erscheint.