Sword and Fairy: Together Forever – Helden- und Schurken-Trailer stellt die Charaktere vor

Im heute veröffentlichten Helden- und Schurken-Trailer zu Sword and Fairy: Together Forever wirft man einen Blick auf die Charaktere des Action-Rollenspiels.

Neben der Vorstellung der Charaktere, die man auf seiner Reise begleiten wird, offenbart man auch die Pläne, die es zu durchkreuzen gilt. Sword and Fairy: Together Forever erzählt eine Geschichte voller faszinierender Charaktere mit eigener Motivation und eigener Persönlichkeit. Verschiedene Clans aus Menschen, Göttern und Dämonen stehen kurz vor einem gewaltigen Krieg. In dieser angespannten Lage sind Heldenmut und Schurkentum oft eine Frage der Perspektive, es gibt keine schwarz-weißen Antworten auf moralische Fragen.

Nicht jeder Held ist selbstlos, nicht jeder Schurke von Grund auf böse. Die junge Gottheit Xiu Wu, die menschliche Schwertkämpferin Yue Qingshu und ihre neu gewonnenen Verbündeten müssen für ihre Überzeugungen eintreten und trotz ihrer Differenzen einen Weg finden, einen Krieg zwischen den Reichen zu verhindern. Gelingt es ihnen, den Frieden zu wahren und die Zukunft der Welt zu retten?

Sword and Fairy: Together Forever erscheint am 4. August für PlayStation 5 und PS4.