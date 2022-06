Sword and Fairy: Together Forever zeigt sich im ersten Welten-Trailer

Eastasiasoft Limited zeigt heute den Spielwelt-Trailer für das von chinesischer Mythologie inspirierte Action-Rollenspiel Sword and Fairy: Together Forever, einem brandneuen eigenständigen Spiel der bekannten und beliebten Reihe.

Der neue Trailer widmet sich einigen der wunderschönen Umgebungen, die die Spieler erkunden können – riesige und märchenhafte Welten. Die Spieler erwarten dazu blühende Aussichtspunkte mit Wasserfällen und Regenbögen, das Dämonenreich mit seiner schroffen Schönheit, das behagliche Hinterland und die unendlichen Weiten der wogenden Meere – all diese zauberhaften Landschaften verlocken dazu, sie bis in den letzten Winkel zu erkunden.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Spielereihe können Spieler unerwartete Geheimnisse aufdecken und sich in wichtige Orte schleichen. Hinter jeder Ecke lauern Gefahren und über dem Land hängt der Schrecken des Krieges, und doch verrät das Land eine bewegte Geschichte und besticht durch eine unvergängliche Schönheit.

Sword and Fairy: Together Forever basiert auf der Unreal Engine 4 und bietet packende Echtzeitkämpfe, riesige, detaillierte Umgebungen, die es zu erkunden gilt, und packendes Storytelling mit Tiefgang, von Anfang an eines der Markenzeichen der Serie. Das Standalone-Rollenspielepos bietet langjährigen Fans ebenso viel Spaß wie Neulingen ohne Vorkenntnisse der Serie. Eastasiasoft Limited ist sehr stolz, die legendäre Reihe einem neuen Publikum in aller Welt näherzubringen.

Sword and Fairy: Together Forever erscheint am 04. August für PlayStation 5 und PS4.