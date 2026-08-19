Symbolischer Rohrkrepierer: #PSBlackout zur Gamescom dürfte Sony nur müde lächeln lassen

Der geplante #PSBlackout zur Gamescom ist Selbstbetrug in Reinkultur. Wer glaubt, die Chefetage in Tokio mit einer garantierten Nicht-Aktivität ausgerechnet in der urlaubsbedingten Sommerflaute zu erschüttern, hat das Prinzip von Kennzahlen nicht verstanden. Ein Protest, der niemanden wehtut, ist kein Protest. Er ist statistisches Hintergrundrauschen.
Die Illusion der irrelevanten Zahlen
Vom 23. bis 30. August sollen die Konsolen schwarzbleiben, um gegen das geplante Ende physischer Datenträger ab 2028 zu demonstrieren. Darauf wird nun in einem aktuellen Post verwiesen – natürlich von jenen, denen Sonys Disc-Aus nicht nur ein Hobby, sondern gleich die eigene wirtschaftliche Existenzgrundlage entzieht.
Das Kalkül der Initiatoren offenbart eine erschreckende Naivität bezüglich korporativer Datenanalyse. Im August liegen die aktiven Nutzerzahlen (MAU) ohnehin auf einem Jahrestiefstand. Sommerferien, Urlaubsreisen und Außenaktivitäten drücken die Kurven verlässlich nach unten. Sony erfasst seine Metriken in quartalsweisen Durchschnitten, nicht in tagesaktuellen Panik-Diagrammen. Eine Delle im Spätsommer ist fest einkalkuliert. Sie fällt schlicht nicht auf.
Echte wirtschaftliche Hebelwirkung entsteht ausschließlich durch kalkulierte Umsatzverluste bei Spitzenbelastungen. Wer Wirkung erzielen will, verweigert den Dienst beim Launch von „GTA 6“ oder dem nächsten Blockbuster aus dem Hause Naughty Dog oder Insomniac. Ein Verzicht auf die Konsole in einer Woche, in der die Zielgruppe ohnehin Bratwurst auf dem Messegelände frisst oder noch im Freibad liegt, erfordert keinerlei Opferbereitschaft. Es kostet die Spieler nichts. Genau deshalb ist es wertlos.
Konsum-Realismus schlägt Symbolpolitik
Mitten in die Protestwoche fallen handfeste kommerzielle Anreize. Die Betaphase von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ startet am 28. August. Dazu rollen Releases wie die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ an die digitale Front. Die Annahme, eine kritische Masse würde für vage Preservation-Ideale auf den direkten Spielbetrieb verzichten, ignoriert die fundamentale Psychologie des Digitalmarkts. Der durchschnittliche Konsument wählt immer den Weg des geringsten Widerstands. Bequemlichkeit schlägt Haltung. Jedes Mal.
Ein Boykott erfordert Disziplin. Die Gamescom bindet die globale Aufmerksamkeit der Medien und schüttet ununterbrochen Neuankündigungen aus. Während der PR-Apparat auf Hochtouren läuft, wollen die Initiatoren eine digitale Funkstille erzwingen. Das ist nicht nur strategisch deplatziert, sondern schlicht grotesk. Man demonstriert nicht gegen das Establishment, wenn dieses gerade zur Jahresausstellung bittet und die Säure des eigenen Protests in einem Meer aus Werbe-Playlists auflöst.
Das Prinzip der folgenlosen Entrüstung
Sony plant die Streichung von optischen Laufwerken nicht aus Böswilligkeit, sondern aus eiskalter Cashflow-Maximierung. Diesem knallharten Kalkül lässt sich nicht mit einem symbolischen Wochenende im Ruhemodus begegnen.
Wer Konzerne lenken will, muss deren Sprache sprechen. Diese Sprache kennt nur Verlustrechnungen. Solange die Abonnements verlängert, die Vorbestellungen getätigt und die Digitallizenzen klaglos akzeptiert werden, existiert der Widerstand nur in der Wahrnehmung der Aktivisten. Der angekündigte Blackout ist kein Warnschuss. Er ist eine Selbstdemontage der eigenen Verhandlungsposition.
Sorry für das Spammen. Auch ein Haar in der Nase kitzelt. Wenn man nicht anfängt irgendwas zu machen und sich tot stellt dann bleibt man eben tot. Leute wir schlucken in letzter Zeit soviel ohne aktiv zu werden und dennoch meckern wir.
Wenn ich meckere brauche ich einen Grund und eine Lösung wie ich es anders haben kann. Meine Lösung ist PC, Steammachine, Nintendo und XBox. Sony hat mit PS5, VR2, Vita, Ps3 bewiesen das sie ohne Konkurenz nicht den Käufer im Mittelpunkt sehen und das geilste Stück Hardware abstoßen.. Verständlich und das macht keiner.
Aber 1000 Euro für die PS6 zahlen für 5-6 Exklusives (Ich liebe Singleplayer über alles) im Konsolenleben. Puh das ist viel verlangt. Dann müssen das Systemseller sein. Und sind wir mal ehrlich was war der Systemseller auf der PS5. Ich kenne keinen. Nichts was ich irgendwoanders schon gesehen habe. Wenn die sagen würden Disc stampfen wir ein, hier habt Ihr ein neues besseres Medium. Ja her damit.
Aber zur Zeit, die Rechtslage für die digitalen Inhalte, ist ein Witz. Auch selbst bei Steam. Ein Peeps und swush ist alles weg.Darauf soll ich anlegen mit meinem Geld. Puh. Viel verlangt. Wenn Ihr das wollt „be my Guest“.
Hallo zusammen, es ist ein Anfang. Not more not less. Weitere Aktionen zum Weihnachtsgeschäft können ja folgen. Ich werde das durchziehen und auf meiner XBox oder auf der Switch 2 oder PC zocken. Und eins ist mal klar wenn ich merke das ich die Station gar nicht mehr brauche zum Spielen warum sollte ich die dann je wieder anwerfen. Zur Zeit spiele ich Rocket League und NIo drauf und ich finde diesen Controller geil. Verarbeitung sagen wir wie es ist omg. Mein Kumpel hat mit Rennspielen an 2 Abenden einen Drift erzeugt nicht nur einmal. Aber die Funktionen Astrobot bspw. seufzer toll oder demon souls oder Returnal. Ach Mensch ich liebe dieses Ding einfach. Und trotzdem möchte ich CDs behalten. Die Angebote im Store werden meiner Meinung sofort verschwinden hmm.. eher seltener wenn Sony keine Konkurenz mehr hat.
Man sagt ja nicht ohne Grund, talk is cheap.
Kaum jemand wird da mitmachen, reine Symbolpolitik.
– Leute, die in der Virtualität sagen auf den PC zu wechseln, werden in der Realität von den Preisen erschlagen. Wenn auf mydealz ein 1600€ PC als Deal gepostet wird, fragen die ganzen Konsolen Wechsler: dieser gut?
Um dann die Antwort zu bekommen, Netzteil Solala, Lüfter Kacke, schlechter ram, zu wenig dies, muss man in 2-4 Jahren upgraden.
Die Blu-ray Disc hätte sicherlich einen technisch besseren Nachfolger bekommen oder ein Upgrade, da sie nur mit 36mbit bzw 4,5mb pro Sekunde Daten überträgt. Die sd-Karten von Nintendo sind schneller, aber teurer und maximal nur mit 64gb möglich. Auch da wird es aus Kostengründen und platztechnisch mehr und mehr keycards bzw. Preisaufschläge geben bzw. die Sache wird eingestellt, wenn noch mehr Kunden den digitalen Kauf bevorzugen.
Der PC hat den Fortschritt vor 2 Jahrzehnten vollzogen und die daraus resultierenden Vorteile kamen auch nicht über Nacht, dass wird für ps nicht anders.
Und für alle, die hauptsächlich jammern, dass sie ein Spiel kaufen, durchzocken und auf eBay dann verkaufen mit kaum Verlust. Ihr müsst in Zukunft die Spiele behalten, ^^Pech^^ gehabt.
Also die PC Preise sind nicht mehr so fern, wir reden bei der Konsole von einem Einstieg ins Gaming. Plug and Play für 1000 Euro aufwärts. No Fucking way. Das zahlt nicht der Mainstream.