Symbolischer Rohrkrepierer: #PSBlackout zur Gamescom dürfte Sony nur müde lächeln lassen

Der geplante #PSBlackout zur Gamescom ist Selbstbetrug in Reinkultur. Wer glaubt, die Chefetage in Tokio mit einer garantierten Nicht-Aktivität ausgerechnet in der urlaubsbedingten Sommerflaute zu erschüttern, hat das Prinzip von Kennzahlen nicht verstanden. Ein Protest, der niemanden wehtut, ist kein Protest. Er ist statistisches Hintergrundrauschen.

Die Illusion der irrelevanten Zahlen

Vom 23. bis 30. August sollen die Konsolen schwarzbleiben, um gegen das geplante Ende physischer Datenträger ab 2028 zu demonstrieren. Darauf wird nun in einem aktuellen Post verwiesen – natürlich von jenen, denen Sonys Disc-Aus nicht nur ein Hobby, sondern gleich die eigene wirtschaftliche Existenzgrundlage entzieht.

ONE WEEK WARNING for the #PSBlackout!



August 23-30. No logins, no playing, no purchasing on PlayStation.



This 1 week is the minimum requirement. If you can, start early, go longer. Let Sony know how important physical media is. Don't accept all-digital without customer rights! pic.twitter.com/bu7ZYBEh4u — Does it play? (@DoesItPlay1) August 16, 2026

Das Kalkül der Initiatoren offenbart eine erschreckende Naivität bezüglich korporativer Datenanalyse. Im August liegen die aktiven Nutzerzahlen (MAU) ohnehin auf einem Jahrestiefstand. Sommerferien, Urlaubsreisen und Außenaktivitäten drücken die Kurven verlässlich nach unten. Sony erfasst seine Metriken in quartalsweisen Durchschnitten, nicht in tagesaktuellen Panik-Diagrammen. Eine Delle im Spätsommer ist fest einkalkuliert. Sie fällt schlicht nicht auf.

Echte wirtschaftliche Hebelwirkung entsteht ausschließlich durch kalkulierte Umsatzverluste bei Spitzenbelastungen. Wer Wirkung erzielen will, verweigert den Dienst beim Launch von „GTA 6“ oder dem nächsten Blockbuster aus dem Hause Naughty Dog oder Insomniac. Ein Verzicht auf die Konsole in einer Woche, in der die Zielgruppe ohnehin Bratwurst auf dem Messegelände frisst oder noch im Freibad liegt, erfordert keinerlei Opferbereitschaft. Es kostet die Spieler nichts. Genau deshalb ist es wertlos.

Konsum-Realismus schlägt Symbolpolitik

Mitten in die Protestwoche fallen handfeste kommerzielle Anreize. Die Betaphase von „Call of Duty: Modern Warfare 4“ startet am 28. August. Dazu rollen Releases wie die „Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2“ an die digitale Front. Die Annahme, eine kritische Masse würde für vage Preservation-Ideale auf den direkten Spielbetrieb verzichten, ignoriert die fundamentale Psychologie des Digitalmarkts. Der durchschnittliche Konsument wählt immer den Weg des geringsten Widerstands. Bequemlichkeit schlägt Haltung. Jedes Mal.

Ein Boykott erfordert Disziplin. Die Gamescom bindet die globale Aufmerksamkeit der Medien und schüttet ununterbrochen Neuankündigungen aus. Während der PR-Apparat auf Hochtouren läuft, wollen die Initiatoren eine digitale Funkstille erzwingen. Das ist nicht nur strategisch deplatziert, sondern schlicht grotesk. Man demonstriert nicht gegen das Establishment, wenn dieses gerade zur Jahresausstellung bittet und die Säure des eigenen Protests in einem Meer aus Werbe-Playlists auflöst.

Das Prinzip der folgenlosen Entrüstung

Sony plant die Streichung von optischen Laufwerken nicht aus Böswilligkeit, sondern aus eiskalter Cashflow-Maximierung. Diesem knallharten Kalkül lässt sich nicht mit einem symbolischen Wochenende im Ruhemodus begegnen.

Wer Konzerne lenken will, muss deren Sprache sprechen. Diese Sprache kennt nur Verlustrechnungen. Solange die Abonnements verlängert, die Vorbestellungen getätigt und die Digitallizenzen klaglos akzeptiert werden, existiert der Widerstand nur in der Wahrnehmung der Aktivisten. Der angekündigte Blackout ist kein Warnschuss. Er ist eine Selbstdemontage der eigenen Verhandlungsposition.