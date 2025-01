SYNDUALITY: Echo of Ada – Neuer Story-Trailer enthüllt spannende Details

SYNDUALITY: Echo of Ada erscheint am 24. Januar 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC. Vorbesteller der Deluxe- oder Ultimate-Edition erhalten bereits ab dem 17. Januar 2025 Vorabzugang.

In den Amasia Collapse Investigation Missionen tauchen die Spieler in die packende Geschichte von Alba, einem Drifter, und Ada, seinem KI-Begleiter (Magus), ein. Gemeinsam erforschen sie die mysteriösen Ereignisse rund um den Untergang von Amasia, der letzten Festung der Menschheit.

