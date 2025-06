System Shock 2 Remaster – Konsolen müssen wegen Last-Minute-Verschiebung warten

Eigentlich sollte das Remaster von System Shock 2 am 26. Juni zeitgleich auf PC und Konsolen erscheinen – also auf PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch. Daraus wird nun nichts: Wie Nightdive Studios bekannt gab, muss der Konsolen-Release verschoben werden. Als neuer Zeitraum ist lediglich „die erste Julihälfte“ genannt.

Die PC-Version hingegen bleibt im Plan und erscheint wie angekündigt am 26. Juni über Steam, GOG, den Epic Games Store und Humble.

Nightdive schreibt dazu: „Wir sind auf Probleme gestoßen, die einen gleichzeitigen Release auf Konsole unmöglich machen. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung und geben das neue Datum bekannt, sobald es feststeht.“

Was genau diese Probleme sind, bleibt unklar. Technische Zertifizierungsprozesse bei Konsolenherstellern oder plattformabhängige Bugs könnten mögliche Gründe sein – offiziell bestätigt ist das nicht.

Ein Klassiker in neuem Gewand – aber nicht für alle gleichzeitig

System Shock 2 gilt als einer der einflussreichsten Sci-Fi-Horrortitel der späten 90er und hat bis heute eine treue Fanbasis. Das Remaster soll neben modernerer Grafik auch verbesserte Steuerung und Audio bieten – und laut Entwicklern eine „definitive Version“ darstellen.

Dass nun gerade die Konsolen-Spieler, die oft keine Zugang zur Originalfassung hatten, erneut vertröstet werden müssen, ist natürlich enttäuschend – zumal der Release-Termin erst vier Tage vorher gekippt wurde. Immerhin zeigt Nightdive Transparenz im Umgang mit der Verschiebung, was nicht selbstverständlich ist.

Es bleibt zu hoffen, dass die zusätzlichen Tage nicht nur zum Bugfixing dienen, sondern auch genutzt werden, um die Konsolenfassung technisch wirklich rund zu machen – System Shock 2 hat es verdient.

Seid ihr PC-Spieler und freut euch auf den 26. Juni? Oder wartet ihr auf die Konsolen-Version? Lasst uns wissen, wie ihr mit der Verzögerung umgeht.