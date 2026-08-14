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System Shock kommt für PS VR2: SHODAN blickt dir direkt in die Augen

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Nightdive bringt System Shock in VR auf Meta Quest, PS VR2 und SteamVR. Alle Infos zum Reveal Trailer, Cyberspace und Gameplay-Features.

Systemshock Vr

Nightdive Studios bringen den Sci-Fi-Klassiker „System Shock“ auf Meta Quest, PS VR2 und SteamVR. Wer die Citadel Station bisher nur auf dem Bildschirm erlebt hat, muss die Kontrolle bald im virtuellen Raum zurückerlangen.

Du wachst nach sechs Monaten Koma auf und die Station ist die reinste Hölle. Crewmitglieder sind tot, mutiert oder zu Cyborgs umgebaut. Genau das passiert, wenn man einer K.I. die ethischen Schranken entfernt. Jetzt hast du den Salat.

VR ist für dieses Setting ein absolut logischer Schritt. Die verlassenen Forschungsstationen, die engen Wartungsschächte und die ständige Überwachung durch Überwachungskameras entfalten mit der VR-Brille eine völlig neue Wirkung. Das ist keine nette Zugabe. Das verschiebt das Spielgefühl komplett.

Mehr als nur Ballern im Cyberspace

Nightdive setzt das vollständige Gameplay-Gerüst für VR um. Du musst Deck für Deck erkunden, Bordkarten sammeln, Rätsel an Schaltkreisen lösen und deinen Inventarplatz genau planen. Um den Einfluss von SHODAN zu schrumpfen, zerstörst du gezielt Kameras und Computerknotenpunkte.

Sogar der Cyberspace wird voll begehbar sein. Mit voller Bewegungsfreiheit in sechs Richtungen hackst du dich durch die digitalen Netzwerke der Station, um physische Barrieren in der realen Welt zu öffnen. Das Management von Ressourcen, Waffen und Hard-Implantaten bleibt so gnadenlos wie eh und je. SHODAN beobachtet jeden deiner Schritte. Und dieses Mal steht sie gefühlt direkt vor dir.

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Ein intensiver VR-Trip für Nostalgiker und Horror-Fans. Wenn die Bewegungssteuerung und die Performance auf allen Plattformen sitzen, erwartet uns ein echtes Immersions-Highlight. Wer immersive Sim-Gameplay liebt, kommt hier kaum dran vorbei.

Bist du bereit, dich SHODAN in VR direkt zu stellen, oder ist dir die klaustrophobische Atmosphäre der Citadel Station auf der Brille eine Nummer zu extrem?

Gta Pre Order Release
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