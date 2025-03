T-1000 tritt in Mortal Kombat 1 an: Terminator-Action im neuen Trailer

Der Trailer zeigt eindrucksvoll, wie gnadenlos der T-1000 kämpft: Klingenarme, flüssige Formwandlungen und High-Tech-Manöver machen ihn zu einem der gefährlichsten Kämpfer im Spiel. Doch das Highlight ist seine Fatality – und eine Anspielung auf ein ikonisches Mortal-Kombat-Feature: Die Animality. Wer sich an die klassischen Teile erinnert, weiß, dass Kämpfer sich in Tiere verwandeln konnten. Der T-1000 übernimmt diese Tradition auf seine eigene Weise – als K-9-Schäferhund! Eine Hommage an die Terminator-Reihe und ein tödlicher Spaß für Fans.

Der T-1000 ist nicht irgendein Kämpfer – er ist die ultimative Killermaschine von Skynet. Seine mimetische Polylegierung, sprich flüssiges Metall, erlaubt es ihm, sich in andere Menschen zu verwandeln, Waffen aus seinem eigenen Körper zu formen und seine Gegner mit eiskalter Präzision auszuschalten. Wer dachte, Scorpion und Sub-Zero seien furchteinflößend, hat diesen Terminator noch nicht in Aktion erlebt.

