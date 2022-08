Tactics Ogre: Reborn offiziell für November angekündigt

Später im Spiel schaltet man außerdem das World Tarot frei, sodass man mit der Kraft seiner Streitkräfte in der Geschichte zurückreisen kann. Dieses nützliche Feature in einem Spiel zeigt einem auf, wozu eine andere Wahl geführt hätte und wie dies die Welt, die Charaktere und mehr beeinflusst.

Dazu kämpft man auf dreidimensionalen Schlachtfeldern in taktischen Feldschlachten. Die komplett überarbeitete KI ermöglicht es Feinden, ihre Taktik der Situation anzupassen, und verspricht zudem ein Kampfsystem, das einen immer zum Nachdenken anregt. Ein Level-Management-System, das in Tactics Ogre: Let Us Cling Together (2010) zum Einsatz kam, wurde zu einem einheitenweisen Level-System geändert. Damit kann man sich seinen Weg durch endlose Kombinationen aus Klassen, Ausrüstung, Fertigkeiten und Magie bahnen.

