Tainted Grail: The Fall of Avalon – Demo zum Skyrim-ähnlichem Open-World-RPG erschienen

Demos im PlayStation Store sind oft so aufregend wie lauwarmer Tee – manchmal ganz nett, aber selten ein echter Knaller. Doch gelegentlich taucht ein Goldstück auf, das es wert ist, ausprobiert zu werden. Aktuell sorgt eine Demo für Aufsehen, die besonders Skyrim-Fans aufhorchen lassen dürfte: Tainted Grail: The Fall of Avalon.

Skyrim trifft düstere Artus-Saga

Hinter diesem ambitionierten Open-World-RPG steckt Questline als Entwickler und Awaken Realms als Publisher. Das Spiel entführt euch in eine düstere Interpretation von Avalon – lange nach dem Tod von König Artus. Die einst glorreichen Legenden zerfallen, die Welt versinkt im Chaos, und diverse Fraktionen versuchen verzweifelt, das Heft in die Hand zu nehmen. Als Spieler landet ihr mitten in diesem Schlamassel und entscheidet mit euren Taten über das Schicksal Avalons.

Wie im offiziellen Trailer zu sehen ist, setzt das Game auf eine atmosphärische First-Person-Perspektive und ein Gameplay, das verdächtig an Bethesdas The Elder Scrolls erinnert – nur mit mehr Düsternis und weniger Bugs (hoffentlich).

Die offizielle Beschreibung im PS Store bringt es auf den Punkt: „König Artus ist längst tot, und alle Mythen und Legenden zerfallen. Die Menschen in Avalon suchen verzweifelt nach neuen Lebensweisen und Glaubenssätzen. Die Plage des Roten Todes und die sich ausbreitende Wyrdness helfen dabei nicht. Die Zeit läuft ab, und verschiedene Fraktionen haben ihre eigenen Pläne für die Zukunft der Insel.“

Mit anderen Worten: Ihr seid mal wieder der Auserwählte, der in einer sterbenden Welt aufräumen darf. Dabei setzt Tainted Grail: The Fall of Avalon auf Quests mit Konsequenzen, eine offene Welt voller düsterer Geheimnisse und ein System, bei dem eure Entscheidungen wirklich ins Gewicht fallen. Klingt nach einer perfekten Mischung aus „Moralische Dilemmas für Fortgeschrittene“ und „Dinge mit Schwertern lösen“.

Demo ab heute im PS Store – taugt das was?

Demos sind ja so eine Sache: Manchmal ein Blick in die Zukunft, manchmal eine perfekte Warnung, wofür man kein Geld ausgeben sollte. Zum Glück gibt es bereits erste Anhaltspunkte, ob sich der Download lohnt. Die Early-Access-Version auf Steam hat derzeit satte 3.309 Bewertungen und wird als „Sehr positiv“ eingestuft. Sieht also ganz danach aus, als könnte das Spiel wirklich was taugen.

Falls euch das überzeugt, könnt ihr die Demo ab heute kostenlos im PlayStation Store herunterladen. Die Vollversion von Tainted Grail: The Fall of Avalon erscheint voraussichtlich im zweiten Quartal 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Bleibt also genug Zeit, um sich in der Demo zu verlieren – oder frustriert den Controller in die Ecke zu werfen. Ganz wie es euch beliebt.