Tainted Grail: The Fall of Avalon – Termin und spielbare Demo angekündigt

Zwischen dichten Nebelschwaden und verfallenen Burgruinen, in einem Land, das längst vergessen glaubte, was Hoffnung bedeutet, erhebt sich Tainted Grail: The Fall of Avalon wie ein düsterer Monolith der Rollenspielkunst. Was einst als mutiger Early-Access-Versuch begann, hat sich in vier Jahren zur finalen Vision des polnischen Questline Studios verdichtet – und was für eine Vision das ist.

Eine Welt im Verfall – und du bist ihre letzte Hoffnung

Willkommen in Avalon, einem zerfallenden Königreich, das seit 600 Jahren von der einst glorreichen Herrschaft Camelots zehrt – und nun droht, im eigenen Schatten zu ersticken. Hier kannst du sein, wer du willst: ein irrer Alchemist mit ungesunden Experimenten, ein schleichender Bogenschütze im Tarnumhang oder ein zornentbrannter Berserker, der Probleme lieber zerschlägt als löst. Ob Magie, Metall oder Meuchelei – Tainted Grail: The Fall of Avalon überlässt dir nicht nur die Wahl der Waffen, sondern auch die der Moral.

Was dieses Rollenspiel von der Masse abhebt, ist nicht bloß die düstere Atmosphäre oder die First-Person-Perspektive, sondern die kompromisslose Hingabe zum Detail: Drei riesige Zonen – von den nebligen Hörnern des Südens über das goldene Cuanacht bis zu den tödlichen Gipfeln der Verlorenen Schwerter – wollen erkundet, verstanden und verändert werden. Über 250 NPCs erzählen ihre Geschichten, über 200 Nebenquests fordern Entscheidungen mit Konsequenzen, und über 70 Dungeons flüstern dir uralte Geheimnisse ins Ohr – wenn du dich traust, ihnen zu lauschen.

Dem0 im PlayStation Store verfügbar

Tainted Grail: The Fall of Avalon ist kein Spiel für Ungeduldige. Es ist ein Spiel für Träumer, Taktiker und Tragiker. Für jene, die sich verlieren wollen – in einer Welt, die sie retten könnten.

Die kostenlose Demo ist ab sofort verfügbar und bietet einen ersten Vorgeschmack auf das, was dich am 23. Mai erwartet, wenn die Legende neu geschrieben wird – auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.