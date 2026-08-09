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Take-Two-CEO prognostiziert Zehnfachung der Spielerbasis durch Cloud Gaming bis 2029

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Cloud Gaming soll laut Take-Two bis 2029 die Spielerbasis verzehnfachen. CEO Strauss Zelnick setzt trotz hoher Hardwarepreise auf Edge-Netzwerke für GTA.

Playstation Portal Cloud Streaming

Take-Two-CEO Strauss Zelnick erwartet innerhalb der nächsten drei Jahre eine Verzehnfachung der potenziellen Spielerbasis durch latenzarmes Cloud Gaming. Steigende Hardware-Preise sieht der Publisher dank technologischer Fortschritte bei Edge-Netzwerken nicht als Hindernis für seine Top-Titel wie „GTA 6“.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick setzt trotz vergangener Fehlschläge der Branche wie Google Stadia auf einen kommerziellen Durchbruch von Cloud Gaming bis spätestens 2029.

Netzwerkinfrastruktur ersetzt lokale Rechenleistung

Höhere Anschaffungskosten für Konsolen und PC-Komponenten bremsen seit Monaten den gesamten Hardware-Markt spürbar aus. Zelnick sieht darin für Marken wie Grand Theft Auto oder NBA 2K kein Umsatzrisiko, da die Nachfrage nach diesen Franchises Preishürden schlicht überwiegt.

Durch die Verlagerung der Rechenlast auf externe Server verwandeln sich Endgeräte ohne eigene Grafikpower in vollumfängliche Spieleplattformen. Zelnicks Prognose basiert auf dem Ausbau von Edge-Netzwerken und Hyperscaler-Infrastrukturen, die Rechenknoten physikalisch näher an den Endnutzer rücken. Das verringert die Signallaufzeit. Physik bleibt stur.

Das Stadia-Problem und der Edge-Faktor

Google scheiterte mit Stadia vor allem an den Latenzen auf der letzten Meile. Zelnick verweist nun auf ungenannte Marktteilnehmer, die massive Edge-Netzwerke in den USA hochziehen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich dabei um Nvidia und deren Kooperationen mit Netzbetreibern wie Comcast.

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Nvidia betreibt mit GeForce NOW die derzeit stabilste Streaming-Plattform für PC-Spiele. Franchises wie Civilization oder Borderlands sind dort bereits integriert. Ein „GTA 6“ auf GeForce NOW würde die Nutzerzahlen schlagartig nach oben treiben. Zelnick riskiert dabei kein eigenes Kapital. Er wartet ab.

Cloud Gaming löst das Latenzproblem nicht durch Versprechen, sondern durch Milliardeninvestitionen in die Netzinfrastruktur. Für Spieler bedeutet Zelnicks Optimismus vorerst keine Änderung des Status quo. Ein leistungsfähiger PC oder eine Konsole bleiben für eine unterbrechungsfreie Bildausgabe zwingend notwendig. Erst wenn Hyperscaler die Latenz flächendeckend unter kritische Schwellen drücken, wird Streaming zur echten Alternative für den Massenmarkt.

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Goldmember
9. August 2026 12:24

Gforce now kann man schon seit ewigen Zeiten kostenlos testen, jeder kann sich ein Bild davon machen.
Meiner Meinung nach ist das noch soweit weg von selbst einem Konsolen Erlebnis. Wie wollen sie den Lag beseitigen?
Jeder müsste eine sehr gute Leitung haben wie z.B. in Schweden oder selbst unseren Nachbarländer.
Ich sehe das nicht, nur für nicht kompetetive, technisch veraltete, anspruchslose Spiele…

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