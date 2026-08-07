Take-Two-CEO Zelnick erklärt Discs für obsolet: Über 90 Prozent Digitalanteil

Take-Two-Chef Strauss Zelnick hat im Zuge des aktuellen Quartalsberichts physische Datenträger für moderne Großprojekte als unpraktisch bezeichnet und den Wandel zur rein digitalen Distribution verteidigt.

Das Statement stützt Sonys Pläne, physische Medien ab 2028 nicht mehr anzubieten – kurz vor dem disc-losen Release von Grand Theft Auto VI. Trotz dieser Strategie verzeichnet das Unternehmen Rekordvorbestellungen.

Take-Two beziffert Digitalanteil auf über 90 Prozent

Über 90 Prozent des Gesamtumsatzes von Take-Two Interactive stammen mittlerweile aus digitalen Verkäufen und Downloads. Strauss Zelnick begründet den Verzicht auf Blu-rays bei Spielen wie GTA VI mit der technischen Realität moderner Konsolen-Hardware.

Große AAA-Titel erfordern beim Erststart ohnehin zwingend eine Online-Registrierung sowie umfangreiche Day-One-Patches. Eine physische Disc liefere dem Nutzer bei Dateigrößen von über 100 Gigabyte schlicht keinen Nutzwert mehr, da die Daten ohnehin komplett auf die SSD geschrieben und über das Netz aktualisiert werden. Das optische Laufwerk wird damit zum reinen Kopierschutz-Dongle entwertet. Punkt.

Vorbild Musikindustrie und die Rolle von Sony

Physische Editionen werden laut Zelnick künftig ein Nischendasein fristen, vergleichbar mit Vinyl-Schallplatten im Musikgeschäft. Dieser Strategiewechsel deckt sich mit der angekündigten Branchenentwicklung. Sony hat bereits bestätigt, die Produktion physischer PlayStation-Discs bis 2028 schrittweise einzustellen. Bei der im November 2026 erscheinenden Standardversion von „GTA 6“ geht Take-Two diesen Weg konsequent: Im Retail-Karton liegt lediglich ein Download-Code.

Für Endkunden entfällt mit der Disc der Wiederverkaufswert auf dem Gebrauchtmarkt und die Hoheit über den lokalen Besitz. Aus technischer Sicht ist der Schritt folgerichtig, da optische Datenträger die nötigen Lesegeschwindigkeiten für moderne NVMe-SSDs seit Jahren nicht mehr liefern können. Der Konsument zahlt den vollen Preis, erhält jedoch rein digitale Nutzungsrechte ohne fertigungstechnischen Gegenwert.