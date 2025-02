Take-Two deutet Überlegenheit der PS5 an, Xbox enttäuscht erneut

Take-Two Interactive, das Unternehmen hinter Spielen wie „GTA 6“ und „Red Dead Redemption 2“, gab in seinem jüngsten Quartalsbericht an, dass PlayStation 5 und Xbox Series X/S gemeinsam über 94 Millionen Einheiten verkauft haben. Diese Angabe sorgt für neue Spekulationen, denn während Sony regelmäßig offizielle Verkaufszahlen für die PS5 veröffentlicht, ist Microsofts Strategie eher undurchsichtig.

Die Verkaufszahlen der aktuellen Konsolengeneration sind ein ständiges Thema unter Analysten und Fans. Während Sony regelmäßig beeindruckende Zahlen für die PlayStation 5 veröffentlicht, hüllt sich Microsoft in Schweigen, wenn es um die Verkäufe der Xbox Series X/S geht. Doch dank eines neuen Berichts von Take-Two Interactive erhalten wir nun einen weiteren Hinweis darauf, dass die PS5 die Xbox in Sachen Hardwareverkäufe deutlich hinter sich lässt.

What do you think?