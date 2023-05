Take-Two erwartet bahnbrechende Titel ab 2024, inkl. GTA VI?

Dass GTA VI dennoch irgendwo in greifbarer Nähe ist, liegt immer mehr auf der Hand. Rockstar nächster Sandbox-Hit ist seit Monaten offiziell angekündigt , so dass es zumindest eine interne Roadmap und einen Release geben muss.

„Wir gehen davon aus, dass wir im Geschäftsjahr 2025 mit dem Launch mehrerer bahnbrechender Titel in diese neue Ära eintreten werden, von denen wir glauben, dass sie neue Maßstäbe in unserer Branche setzen und es uns ermöglichen werden, über 8 Milliarden US-Dollar an Nettobuchungen und über 1 Milliarde US-Dollar an bereinigtem, uneingeschränktem operativen Cashflow zu erzielen. Wir gehen davon aus, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, indem wir im Geschäftsjahr 2026 und darüber hinaus noch höhere Betriebsergebnisse erzielen.“

Während man es vermeidet, spezifische Titel zu benennen, sieht Take-Two CEO Strauss Zelnick die Industrie, und sich selbst natürlich, im nächsten Jahr an einem Punkt, an dem man mehrere neue Spiele veröffentlichen wird, mit denen man absolute Rekorde einzufahren erhofft. Zelnick wirft hier eine Zahl von über 8 Milliarden US-Dollar in den Raum, die man umsetzen möchte.

Der Publisher und Entwickler Take-Two gibt einen kleinen Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr, in dem man „bahnbrechende“ Titel sieht, die neue Standards in der Industrie setzen werden. Deutet man damit auf GTA VI hin?

