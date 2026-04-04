Take-Two feuert komplette KI-Abteilung: Das Ende der Algorithmus-Euphorie?

Take-Two entlässt sein komplettes KI-Team mitsamt dem Abteilungsleiter Luke Dicken. Während die Konkurrenz krampfhaft versucht, menschliche Entwickler durch Algorithmen zu ersetzen, streicht der GTA-Mutterkonzern ausgerechnet die Stellen derer, die den technologischen Umschwung anführen sollten.

Luke Dicken, der bisherige Head of AI, bestätigte das Ende seiner siebenjährigen Karriere und das gleichzeitige Ausscheiden seines gesamten Teams. Es handelt sich um eine Gruppe von Spezialisten, die seit Jahren daran arbeiteten, Innovationen und Problemlösungen in den Workflow der Studios zu integrieren.

Die offizielle Bestätigung seitens Take-Two steht noch aus, doch die Nachricht verbreitete sich schnell über Branchenmedien. Dicken betonte in seinem Statement, dass sein Team stets darauf bedacht war, Systeme zu erschaffen, die Menschen im Entwicklungsprozess unterstützen, statt sie lediglich zu verdrängen. Dennoch steht das Team nun auf der Straße.

„Wir entwickeln jetzt schon seit sieben Jahren Spitzentechnologie zur Unterstützung der Spieleentwicklung“, fügte Dicken hinzu. „Diese Leute verstehen es, Innovation und neuartige Lösungsansätze mit fundierten Kenntnissen im Produktdesign zu verbinden, um Systeme zu schaffen, die die Mitarbeiter während des gesamten Entwicklungsablaufs unterstützen.“

Handarbeit schlägt Knopfdruck-Content

CEO Strauss Zelnick positionierte sich in den vergangenen Monaten ungewohnt deutlich gegen den allgemeinen Goldrausch der generativen KI. In Finanzberichten und Interviews ließ er keinen Zweifel daran, dass Technologie allein keine Blockbuster erschafft.

Zwar nutzt der Konzern Machine Learning für die Optimierung von Zeitabläufen und Kostenstrukturen, doch beim Kerngeschäft zieht Zelnick eine klare Grenze. Er bezeichnete die Vorstellung, dass Hits per Knopfdruck generiert werden könnten, als „lachhaft“. Besonders im Hinblick auf das kommende „GTA 6“ stellte er klar: Die Spielwelt wird von Hand gebaut. Straße für Straße, Viertel für Viertel. Das ist auch nicht durch eine KI realisierbar, zumindest nicht, um die menschliche Vision dahinter vollends abzubilden.

Rockstar Games setzt auf menschliches Design, um die gewohnte Qualität zu halten, die laut Zelnick durch prozedurale Generierung niemals erreicht werden könne. KI-generierte Inhalte verglich er trocken mit musikalischen Grußkarten, die man sich kein zweites Mal anhört.

Wer mit „GTA 6“ die Lizenz zum Gelddrucken im Keller hat, kann es sich offensichtlich leisten, die Marketing-Blase der KI-Revolution einfach platzen zu lassen. Generative KI bleibt in der Spieleentwicklung das, was sie im Kern schon immer war: ein seelenloses Statistik-Tool, das zwar Mittelmaß in Rekordzeit skaliert, aber an der Präzision und dem kulturellen Gewicht handgefertigter Welten kläglich scheitert.