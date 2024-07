Take-Two: Review-Bombing bringt Entwickler um ihre Boni und stellen ein geschäftliches Risiko dar

Es kommt immer wieder vor, dass sich Spieler wegen einer einzigen Sache in einem Spiel zusammentun, um dieses auf Third-Party-Plattform ins Negative zu werten. Helldivers 2 ist ein bekanntes Beispiel, das aufgrund der nachträglich angekündigten PSN-Accountpflicht den Zorn der Spieler abbekam und daraufhin tausendfach schlecht bewertet wurde. Das an sich hervorragende Spiel hatte damit im Grunde jedoch nichts zu tun.

