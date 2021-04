Tales of Arise kommt ohne Multiplayer, Collector’s Edition verfügbar

Vor wenigen Tagen hat Bandai Namco das Release-Datum zu Tales of Arise für den kommenden September bestätigt. Das JPRG konzentriert sich dabei auf eine vollständige Story-Erfahrung, während man einem Multiplayer-Part eine Absage erteilt.

Das sagte jetzt Producer Yusuke Tomizawa in einem Interview mit IGN, nachdem man auf Tales of Abyss und Tales of Grace F verwiesen hat, die zumindest einen Offline-KoOp-Modus hatten. Bei Tales of Arise lag der Fokus allerdings klar auf der Story und dem Drama, wobei man das Zusammenspiel der Charaktere nie vernachlässigt hat.

„Dieses Spiel ist ein Standalone-Spiel, bei dem eine Person das Drama und die gesamte Geschichte des Spiels wirklich genießen kann. Wir haben derzeit keine Pläne für einen Multiplayer-Modus. Auf der anderen Seite haben wir uns sehr darauf konzentriert, wie die Charaktere zusammenarbeiten und wie sie im Kampf zusammenarbeiten und wie sich das in der Spielmechanik auswirkt.“

Darüber hinaus stand auch der technischen Aspekt im Vordergrund, der einen neuen Meilenstein für das Franchise darstellt und dieses erheblich voranbringt.

„Wir wollen, dass Tales of Arise einen neuen Meilenstein für das Tales of-Franchise darstellt“, sagt Yusuke Tomizawa, Producer von Tales of Arise. „Das Spiel hat eine neue künstlerische Richtung, die das Beste aus der Unreal Engine und unserem neu entwickelten ‚Atmospheric Shader‘ herausholt, um die Grafikqualität zu steigern und den Spielerinnen und Spielern das Gefühl zu geben, sich in einem Gemälde zu befinden. Mit einer Geschichte, die reifer ist und mehr essenzielle Themen anspricht als die vorherigen Spiele, hoffen wir, dass die Spielerinnen und Spieler vollständig in Alphens und Shionnes Reise eintauchen werden.“

Release & Collector’s Edition

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021. Die Collector’s Edition kann zudem ab sofort vorbestellt werden. Diese enthält unter anderem eine exklusiven Figur, ein Steelbook, ein Artbook sowie den Soundtrack zum Spiel.

Vorbesteller erhalten ein neues Kostüm für Alphen und Shionne, sowie Outfit-Accessoires und neue Kochrezepte und Zutaten.

Vorbestellen lässt sich die Collector’s Edition ab sofort bei Amazon.de.