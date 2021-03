Tales of Arise meldet sich mit neuem Story Trailer zurück

Nach einer kleinen Auszeit meldet sich Bandai Namco heute mit Tales of Arise zurück, die den Story Trailer auf dem Tales of-Festival präsentieren.

Die Geschichte von Tales of Arise beginnt mit zwei Menschen, die auf verschiedenen Welten geboren sind und ihr Schicksal ändern wollen, um eine neue Zukunft zu erschaffen. Mit einer originellen Besetzung von Charakteren, einer dramatischen Handlung, dynamischen Kämpfen, detailreichen Umgebungen und einigen klassischen Tales Of-Elementen, markiert Tales of Arise einen Neuanfang für das berühmte JRPG-Franchise.

Der Titel spielt in einem Sonnensystem, das die beiden benachbarten Planeten Dahna und Rena beinhaltet. Die Bewohner von Dahna haben ihren planetarischen Nachbarn auf Rena – einen Planeten, den sie deutlich am Himmel sehen können – immer Ehrfurcht entgegengebracht und Rena als ein Land der Gerechten und Göttlichen gesehen. Für die Menschen in Dahna wurden Legenden und Sagen über Rena und seine Bewohner seit unzähligen Generationen überliefert, die im Laufe der Zeit zu Tatsachen wurden und für die Menschen in Dahna eine grausame Realität verbergen.

Wann Tales of Arise erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.