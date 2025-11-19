Latest

Tales of Berseria Remastered offiziell enthüllt – Trailer stimmt auf Release 2026 ein

Bandai Namco bringt Tales of Berseria Remastered am 27. Februar 2026 auf PS5, Xbox Series, Switch und Steam – mit Verbesserungen, Extras und modernerem Gameplay.

Lukas Neumann
lukas author
ByLukas Neumann
Lukas ist Junior Editor bei PlayFront.de und bringt frischen Wind ins Team. Mit Neugier, Leidenschaft und kritischem Blick entdeckt er spannende Geschichten auch in unscheinbaren Spielen....
Follow:
Keine Kommentare
Tales Of Berseria Remasterted

Bandai Namco kündigt heute Tales of Berseria Remastered als dritten Titel des Tales of Remastered Project an. Für Fans ist das ein Moment, auf den viele gehofft haben. Das gefeierte Action-JRPG kehrt zurück, und zwar auf allen aktuellen Plattformen, inklusive PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam.

Velvet Crowes Weg zwischen Gefühl und Vergeltung

Im Mittelpunkt steht erneut Velvet Crowe, deren Leben von einem Verrat zerschlagen wurde. Ihr Rachefeldzug gehört zu den emotionalsten Geschichten der Reihe, gerade weil Tales of Berseria konsequent mit moralischen Grauzonen arbeitet. Die Welt schwankt zwischen Gefühl und Vernunft, zwischen Pflicht und persönlicher Wahrheit. Und Velvet? Sie wirkt im Remaster kaum weniger kompromisslos als 2017, aber deutlich zeitgemäßer inszeniert.

Was viele vergessen: Tales of Berseria war eines der mutigsten Spiele seines Franchises. Es stellte nicht Heldenmut, sondern Trauma, Verantwortung und Konsequenzen in den Vordergrund. Dass Bandai Namco ausgerechnet diesen Titel in das Remastered Project hebt, zeigt, wie relevant die Geschichte bis heute ist.

Verbesserungen, die wirklich etwas verändern

Laut Bandai Namco enthält Tales of Berseria Remastered zahlreiche Anpassungen, die das Spielerlebnis spürbar flüssiger machen sollen. Dazu zählen Zielmarker für mehr Übersicht im Kampf, die Option, Zufallsbegegnungen vollständig auszuschalten, sowie ein früherer Zugang zum Rangladen, ein Feature, das viele Fans im Original als zu spät erreichbar empfanden.

Dazu kommen integrierte Zusatzinhalte: Kostüme, hilfreiche Items und weitere Extras, die zuvor verteilt oder kostenpflichtig waren. Diese Inhalte verändern zwar nicht den Kern des Spiels, sondern erleichtern lediglich den Einstieg und geben mehr Freiheit beim Rollen- und Kampfstil.

Das könnte dich auch interessieren

code vein 2
Code Vein 2 – Blut, Bande und neue Systeme: So verändert sich der Kampf
Tales Of Xillia Remastered
Tales of Xillia 2 Remaster – Neues Leben für einen unterschätzten JRPG-Klassiker?
Dragon Ball Sparking Zero
Neues Dragon Ball-Spiel angekündigt: Was Fans von der 40-Jahre-Feier erwarten dürfen

Wenn Bandai Namco das Tales of Remastered Project wirklich ernst meint, ist Tales of Berseria ein zentraler Baustein. Der Titel bietet die erzählerische Brücke zwischen älteren und modernen Tales-Erzähltraditionenm und dient damit auch neuen Spielern als sinnvoller Einstieg.

Ob das Remaster technisch mit aktuellen Standards mithalten kann, bleibt abzuwarten. Aber allein die getroffenen Verbesserungen deuten darauf hin, dass dieses Projekt mehr ist als ein simples Grafik-Upgrade.

Tales of Berseria Remastered erscheint am 27. Februar 2026.

TAGGED:
Share This Article
What do you think?
Leave a comment.
Join Now
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
Checkbox
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments

Read more ...

0
Dein Kommentar dazu interessiert uns!x