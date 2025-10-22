Tales of Xillia 2 Remaster – Neues Leben für einen unterschätzten JRPG-Klassiker?

Es sieht ganz danach aus, als würde Bandai Namco seine JRPG-Schätze wiederentdecken. Laut dem bekannten Leaker ryokutya2089, der regelmäßig verlässliche Informationen aus japanischen Magazinen wie Famitsu teilt, befindet sich ein Tales of Xillia 2 Remaster derzeit in Arbeit. Produzent Yusuke Tomizawa soll in einem neuen Interview bestätigt haben, dass mehrere Remaster-Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen stecken – eines davon offenbar bereits weit fortgeschritten.

Damit reiht sich Tales of Xillia 2 in eine wachsende Liste von Neuauflagen ein, die die „Tales of“-Serie einem neuen Publikum näherbringen sollen. Nach Tales of Vesperia: Definitive Edition und dem anstehenden Tales of Xillia Remaster scheint Bandai Namco also an einem langfristigen Plan zu arbeiten, um das Franchise zwischen nostalgischer Rückkehr und neuer Generation auszubalancieren.

Zwischen Fanservice und Zukunftsplänen

Während viele Fans auf ein völlig neues Tales of-Spiel hoffen, lässt sich Tomizawas Aussage auch anders lesen. Die nächsten großen Projekte sind noch weit entfernt. Die Remaster-Initiative könnte also eine Art Übergangsphase darstellen, ein Weg, um die Serie im Gespräch zu halten, ohne gleich die Ressourcen für ein neues Hauptspiel zu binden.

Interessant ist auch, dass über 70 % der Spielerschaft inzwischen außerhalb Japans zu finden sind. Das erklärt, warum Bandai Namco verstärkt auf weltweite Releases und moderne Plattformen setzt.

Ein unterschätztes Kapitel verdient eine zweite Chance

Tales of Xillia 2 wurde seinerzeit oft übersehen, zu sehr stand es im Schatten seines Vorgängers. Dabei bot es eine düsterere Geschichte, moralische Entscheidungen und einen Protagonisten, der sich weniger wie ein klassischer Held anfühlte. Gerade diese erzählerische Ambivalenz könnte heute besser ankommen als 2013.

Wenn das Remaster tatsächlich kommt, könnte Bandai Namco also nicht nur Nostalgie bedienen, sondern auch neue Fans gewinnen. Noch gibt es keine offiziellen Ankündigungen – und bis dahin bleibt Vorsicht angebracht. Aber eines steht fest: Das Tales of-Universum schläft nicht.

Remaster oder nicht, Bandai Namco scheint mit dem Tales of Xillia 2 Remaster auf Kurs, um die Serie langfristig zu stärken. Die entscheidende Frage ist nur: Wann folgt der nächste große Schritt?